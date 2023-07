ASUS dévoile le puissant Zenfone 10.

La marque asiatique vient de dévoiler son nouvel Asus Zenfone 10. Ce nouveau venu poursuit dans la continuité de l’Asus Zenfone 9. Un nouveau venu qui a contrario de la concurrence reste sur un écran en dessous des 6 pouces.

Asus, plus besoin de vous présenter la marque. De fait, la marque a su faire sa renommée dans le segment de l’informatique avec ses cartes mères d’exception et de qualité avant de se lancer dans le segment des ordinateurs portables dans laquelle elle est une référence. Cette fois c’est à nouveau dans le segment du smartphone que la marque fait parler d’elle.

Asus Zenfone 10, la puissance dans un petit écran.

Depuis quelque temps de nombreuses rumeurs circulaient concernant l’arrivée de cet Asus Zenfone 10. Depuis hier, la marque a officialisé son nouveau venu. Un nouveau smartphone qui surprend par sa taille d’écran. En effet, la marque a décidé de conserver un format « compact » avec un smartphone doté d’un écran d’une taille de 5.9 pouces « pour une utilisation d’une seule main ».

Alors tant que nous vous parlons de l’écran, sachez qu’il s’agit d’un écran 5,92 pouces au format 20.4:9 offrant une résolution native de 2400 x 1080px et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Il offre également une Luminosité de 800 nits, adaptée à un usage en extérieur et peut atteindre une Luminosité maximale de 1100 nits.

Au cœur du smartphone !

Ce nouvel Asus Zenfone 10 est propulsé par un processeur Qualcomm®Snapdragon®8 Gen 2, huit cœurs, 3,2 GHz et est accompagné par un Qualcomm®Adreno™740, le tout accompagné d’Android™13 avec la nouvelle surcouche IU Zen.

On notera également la présence d’une batterie de 4,300 mAh et d’une solution HyperCharge filaire de 30 W. Le téléphone propose également une charge sans fil 15 W certifiée Qi. Le tout via un port USB-C.

Pour ce qui est de la connectivité, ce nouveau venu chez Asus embarque de la 5G, mais également du Wi-Fi 7 avec les normes 802.11a/b/g/n/ac/ax/be et une solution tri bande .4 GHz + 5 GHz + 6 GHz. On notera également la présence du Bluetooth 5.3 et supportant les profils HFP + A2DP + AVRCP + HID + PAN + OPP.

De la photo acceptable.

Pour ce qui est des capteurs optiques photo, on notera la présence d’une caméra avant 32 MP, RGBW, intégrant la technologie de regroupement des pixels. Pour ce qui est des capteurs arrière, on trouve un capteur 50 MP (Caméra principale Sony®IMX766) et un second capteur 13 MP (objectif ultra grand-angle de 120°).

Prix et Disponibilité.

L’Asus Zenfone 10 est disponible dans les coloris Aurora Green, Midnight Black, Comet White, Eclipse Red, Starry Blue et proposé en différentes variantes :