La charge sans fil dans les voitures : une révolution en pleine expansion.

La charge sans fil dans les voitures s’impose comme une technologie clé dans l’industrie automobile, transformant l’expérience utilisateur et renforçant la connectivité à bord. Cette fonctionnalité, qui repose sur la norme Qi, permet de recharger les smartphones compatibles en les déposant simplement sur une surface dédiée, sans recourir à des câbles.

Depuis quelques années, le marché connaît une croissance rapide grâce aux avancées technologiques et à une demande accrue des consommateurs pour des solutions pratiques et modernes.

Une adoption en forte progression jusqu’en 2024

Une étude récente vient d’être faite sur le marché automobile chinois et le constat est clair. Entre 2020 et 2024, le taux d’installation standard des modules de recharge sans fil pour téléphones portables dans les voitures neuves a explosé, passant de seulement 6,9 % en janvier 2020 à 44,1 % en juin 2024. Cela témoigne d’un véritable engouement pour cette technologie.

Si l’on prend en compte les modèles équipés en option ou les supports de téléphone portable post-installés, le taux d’installation réel dépasse désormais 50 %. Ces chiffres confirment que la charge sans fil pour smartphones est devenue un critère de choix important pour les acheteurs de voitures neuves.

Les modèles phares et l’importance de la certification Qi

Au premier semestre 2024, les Tesla Model Y, BYD Yuan Plus, et AITO M7 se sont imposés comme les principaux véhicules intégrant des modules de charge sans fil. Cette popularité est en partie due à leur positionnement hautement technologique, qui correspond aux attentes des consommateurs modernes.

De plus, en 2024, plus de 80 % des modules de recharge sans fil automobiles ont obtenu la certification Qi 2.0. Cette norme garantit une compatibilité optimale et une sécurité accrue, rendant l’expérience utilisateur plus fiable et performante.

Perspectives de croissance pour 2024 et au-delà

Selon les estimations, le marché continue de s’élargir à un rythme soutenu :

2024 : Le nombre d’installations de postes de charge sans fil dépassera les 10 millions .

: Le nombre d’installations de postes de charge sans fil dépassera les . 2027 : Ce chiffre pourrait franchir les 18 millions, confirmant la généralisation de cette technologie.

Ces prévisions reflètent une demande croissante des automobilistes pour des véhicules toujours plus connectés et pratiques, notamment avec la montée en puissance des voitures électriques et hybrides.

Pourquoi choisir la charge sans fil ?

Plus qu’un simple ajout pratique, la charge sans fil offre de nombreux avantages :

Simplicité d’utilisation : Plus besoin de câbles, il suffit de poser le téléphone. Sécurité renforcée : Les conducteurs peuvent se concentrer sur la route sans manipuler leurs appareils. Compatibilité universelle : Grâce à la norme Qi, la plupart des smartphones récents sont pris en charge. Fiabilité : La certification Qi 2.0 garantit des performances optimales, même dans des environnements complexes comme l’habitacle d’une voiture.

L’évolution d’un standard : la norme Qi

La charge sans fil pour smartphones est basée sur la norme Qi, introduite par le Wireless Power Consortium. Ce standard a su s’imposer grâce à son efficacité et sa compatibilité étendue. Aujourd’hui, la version Qi 2.0 améliore encore les performances, notamment en termes de rapidité de charge et de gestion thermique.

Avec l’intégration croissante de cette technologie dans les véhicules, la norme Qi renforce son rôle de pilier dans le domaine de la recharge sans fil, non seulement pour les voitures, mais aussi pour d’autres secteurs tels que l’électronique grand public.

Récapitulatif technique

Voici les principales caractéristiques et tendances de la charge sans fil automobile :

Norme utilisée : Qi 2.0 (plus de 80 % des modules certifiés en 2024).

: Qi 2.0 (plus de 80 % des modules certifiés en 2024). Croissance de l’installation standard : De 6,9 % en janvier 2020 à 44,1 % en juin 2024.

: De 6,9 % en janvier 2020 à 44,1 % en juin 2024. Taux d’installation réel : Plus de 50 % avec les options et les installations postérieures.

: Plus de 50 % avec les options et les installations postérieures. Modèles principaux : Tesla Model Y, BYD Yuan Plus, AITO M7.

: Tesla Model Y, BYD Yuan Plus, AITO M7. Perspectives de croissance : 10 millions de postes en 2024, 18 millions en 2027.

