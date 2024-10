Amazon Prime Day : 70€ de reduction sur la Chatière à Puce électronique Connectée Sure PetCare

Lors de l’Amazon Prime Day, profitez d’une réduction de 70 € sur la Chatière à Puce électronique Connectée Sure PetCare. Ce dispositif innovant permet d’identifier les animaux grâce à leur puce électronique, garantissant un accès sécurisé à votre domicile. Connectée à une application mobile, elle offre un contrôle à distance, vous permettant de suivre les allées et venues de votre animal. Idéale pour les propriétaires d’animaux cherchant à sécuriser leur habitat, cette chatière allie technologie et praticité pour un usage quotidien.

Caractéristiques techniques :

MÉDAILLON D'IDENTIFICATION PAR RADIOFRÉQUENCE ET PUCE ÉLECTRONIQUE : S'ouvre uniquement sur déclenchement de la puce de votre chat

CHATIÈRE INTELLIGENTE D'ENTRÉE ET DE SORTIE SÉLECTIVE AVEC APPLICATION SURE PETCARE : Contrôle par application, votre animal peut aller et venir quand vous n’êtes pas chez vous (Sure Petcare Hub fourni)

SUIVEZ LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE CHAT : Surveillez l'activité de votre chat et consultez tout changement de comportement, recevez des notifications lorsque votre chat est à la maison ou en sort.

MODE COUVRE-FEU : Verrouillez automatiquement l’ouverture à l’heure de votre choix.

INSTALLATION SIMPLE : Peut être installée sur une porte, une fenêtre ou un mur (accessoires de montage vendus séparément)

