Xperia 1 VI de Sony : Une Révolution dans la Photographie Mobile

Capacités du Xperia 1 VI.

Sony une fois de plus a décidé de miser sur le segment qu’il maitrise le mieux, celui de la photo pour ce nouveau smartphone. Le Xperia 1 VI, grâce à son téléobjectif à zoom optique, permet des prises de vue à longue distance avec un grossissement jusqu’à x7,1. Il est doté de capacités optiques qui maintiennent une clarté d’image sur toute la plage focale, adaptées notamment pour des portraits avec effet bokeh.

Fonctionnalités Photographiques et de Divertissement

Sony élargit sa gamme avec le Xperia 1 VI, qui combine des caractéristiques photographiques supérieures et des fonctions de divertissement avancées. Le capteur « Exmor T for mobile » améliore les performances en faible luminosité et la réactivité de l’autofocus, grâce à un système de suivi AF optimisé par l’IA. Pour le divertissement, le Xperia 1 VI utilise une technologie d’ajustement de l’image par IA similaire à celle des téléviseurs Sony BRAVIA, tandis que les haut-parleurs renouvelés proposent une qualité sonore améliorée.

Connectivité et Audio

Le Xperia 1 VI enrichit son assortiment avec des améliorations en connectivité et audio. Le modèle prend en charge la norme Wi-Fi 7, assurant une transmission des données rapide. Le Bluetooth 5.3 tout comme le NFC sont également présent sur ce modèle.Sur le plan audio, il est équipé pour offrir une expérience sonore immersive grâce à la prise en charge de divers formats audio haute résolution et à des améliorations significatives des haut-parleurs.

Pour le reste des caractéristiques, on notera que ce nouveau venu est équipé d’un processeur Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3, de 12 Go de mémoire vive et de 256 Go o 512 Go de mémoire de stockage.

Enfin, pour ce qui est de la batterie, Le Xperia 1 VI embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh et d’un système de recharge rapide de 30W. Enfin dernier détail intéressant, la présence d’un système de charge à induction sans fil (norme qi) qui propose également la technologie Reverse charging.

Prix et Disponibilité.

Le Xperia 1 VI sera mis en vente au début du mois de juin au prix de 1 399 €, visant à offrir une expérience utilisateur de qualité.

Récapitulatif Technique