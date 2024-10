Système WiFi 7 Roamii BE Lite Mesh : la nouveauté de MSI pour une connectivité fluide

MSI introduit son nouveau système Roamii BE Lite Mesh, une solution de connectivité WiFi 7 pour la maison, offrant une liaison fluide et optimisée pour les dispositifs mobiles compatibles et les applications boostées par l’intelligence artificielle.

MSI, constructeur reconnu dans le domaine des technologies, élargit son offre de produits en proposant le système WiFi 7 Roamii BE Lite Mesh, qui vise à offrir une expérience Internet stable et performante pour les foyers modernes.

Une connectivité optimisée grâce à la technologie WiFi 7

Avec le système Roamii BE Lite Mesh, la marque enrichit sa gamme en équipant les foyers d’une connectivité de pointe. Le système utilise des flux WiFi 7 bi-bande, capables de supporter des vitesses de transfert allant jusqu’à 5 Gbps, assurant une connexion fluide même lors des déplacements dans la maison. L’intégration de technologies avancées telles que 4K-QAM, Multi-RU, et MLO (Multi-Link Operation) garantit une couverture réseau continue, répondant aux besoins croissants de bande passante pour les usages domestiques.

A relire : Test : MSI Radix AXE6600 MSI, marque très présente dans le domaine IT, lance son routeur orienté Gaming et WIFI6E, le Radix AXE6600. Qu’en est-il de ses performances ?

Caractéristiques avancées pour une utilisation optimale

Le système Roamii BE Lite Mesh de MSI est conçu pour fournir une connectivité sans faille dans toute la maison. En plus des performances améliorées offertes par le WiFi 7, le système est équipé d’un port Ethernet 2,5G qui apporte une flexibilité supplémentaire pour une utilisation en tant que connexion mesh backhaul. Cette caractéristique permet de garantir une communication inter-unité plus efficace, minimisant ainsi les coupures et optimisant le débit.

Protection réseau avec MSI FortiSecu

En intégrant la solution MSI FortiSecu développée en collaboration avec Trend Micro, MSI propose une protection 24/7 à tous les dispositifs connectés, qu’il s’agisse de téléphones, ordinateurs portables, ou appareils domestiques intelligents. Les menaces de cybersécurité, telles que le vol de données ou l’usurpation d’identité, sont gérées grâce à l’analyse automatique des connexions, permettant de bloquer les dispositifs compromis et d’informer les utilisateurs par des notifications push. De plus, un contrôle parental est prévu pour assurer la sécurité des jeunes utilisateurs, avec la possibilité de filtrer les contenus en fonction de l’âge et de gérer l’accès à Internet.

Disponibilité et prix du Roamii BE Lite Mesh

Pour le moment, MSI n’a pas annoncé de date précise de sortie ni de prix pour le Roamii BE Lite Mesh. Ces informations seront partagées ultérieurement par la marque. En attendant, les consommateurs peuvent se tenir informés sur les annonces officielles de MSI pour découvrir quand ce nouveau produit sera disponible.

Récapitulatif technique

Flux WiFi 7 bi-bande

Vitesse de transfert jusqu’à 5 Gbps

Technologies 4K-QAM, Multi-RU, et MLO (Multi-Link Operation)

Port Ethernet 2,5G pour connexion backhaul

pour connexion backhaul Solution de cybersécurité MSI FortiSecu avec protection 24/7

avec protection 24/7 Contrôle parental pour une sécurité accrue des jeunes utilisateurs

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.