Manette sans fil Xbox – Édition spéciale Gold Shadow, Oui elle en jette !!

Microsoft vient de présenter il y a quelques jours sa nouvelle Manette sans fil Xbox – Édition spéciale Gold Shadow. Une manette sans fil avec une finition métallique brillante alliant les couleurs or et noir histoire de frimer un peu plus devant les amis.

Le monde du jeu vidéo de salon a exploser ces dernières années et Sony et sa PlayStation et Microsoft avec sa Xbox n’y sont pas pour rien. En effet, les consoles de salon sont désormais connectées, performantes et offre des jeux à couper le souffle. Microsoft le sait et en profite pour séduire son public cible et propose une nouvelle manette de jeu.

Manette sans fil Xbox – Édition spéciale Gold Shadow, vous aurez de l’or dans les mains.

Cette nouvelle manette proposée par Microsoft reprend toutes les caractéristiques des modèles actuelles et propose une multitude de possibilités. Ainsi, cette nouvelle venue reprend le boutons X,Y,A,B, des bouton analogique et la croix de mouvement. Sur les poignées on retrouve à l’arrière des boutons configurables.

En outre, sur sa partie avant, la manette est dotée d’un bouton de partage dédié. Celui-ci permettra au joueur de prendre des captures d’écran, des enregistrements et de les partager. Les poignées sont quant à elle équipées de caoutchouc en forme de diamant pour une meilleure prise en main et de grip.

A relire : “ROG Raikiri Pro” : Créez Votre Expérience de Jeu Ultime avec une Manette Révolutionnaire ? A l’occasion de la Gamescom, Asus a dévoilé Raikiri Pro, une manette hautement personnalisable pour une expérience de jeu maximale.

Un design hyper classe.

Cette nouvelle Manette sans fil Xbox – Édition spéciale Gold Shadow est comme son nom l’indique dans un design et des coloris or et noir. La partie or recouvre le dessus de la manette de jeu ainsi que le bouton de rosas. Alors que la partie du dessous elle est en noir foncé qui s’allie avec les poignées caoutchoutées noires avec des motifs en forme de diamants.

Compatibilité à l’extrême pour cette nouvelle manette.

De la Manette sans fil Xbox – Édition spéciale Gold Shadow embarque la technologie Xbox sans fil ainsi que du Bluetooth® de manière à pouvoir jouer aussi bien sur console, que sur PC Windows 10/11, ou avec votre téléphone. La manette est dotée de Piles AA pour une autonomie de batterie pouvant aller jusqu’à 40 heures.

Prix et Disponibilité.

Disponible à partir du 17/10/2023, la Manette sans fil Xbox – Édition spéciale Gold Shadow est d’ores et déjà disponible en précommande au prix de 69.99€ TTC directement depuis le site de Microsoft