Le Vivo X80 Pro débarque en Europe.

Vivo a lancé officiellement son smartphone phare en Europe, le Vivo X80 Pro 5G la semaine passée. Un modèle qui était déjà présent sur le marché asiatique fin avril et qui désormais est disponible pour l’Europe.

Vivo poursuit sa progression sur le marché du smartphone et propose désormais ses téléphones mobiles chez nous en Europe. La marque qui a su se faire quelques clients fidèles en Europe espère une fois de plus prendre des parts de marché à ses concurrents.

Vivo X80 Pro, processeur Snapdragon 8 Gen 1 et lentille ZEISS.

Ce nouveau smartphone du constructeur chinois qui a vu le jour en Asie il y a un peu plus d’un mois maintenant à quelques atouts dans sa manche qui en font chez le constructeur un modèle haut de gamme. Alors, commençons tout d’abord par le processeur, celui embarqué ici est un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 de dernière génération. C’est d’ailleurs lui qui fournira une solution 5G au téléphone mobile.

Ensuite, le Vivo X80 Pro pourra compter sur 8Go, 12Go de mémoire vive selon le choix du client et sur une capacité de stockage de 256Go ou 512Go. Pour ce qui est de l’écran, Vivo a opté pour un écran LTPO3 AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120Hz d’une taille de 6.78 pouces. Le système d’exploitation embarqué étant Android 12 .

Des capteurs photo avec lentille signée ZEISS.

Ce que me en avant Vivo pour ce téléphone c’est le segment de la photo. Ainsi il y a tout d’abord la présence de lentilles ZEISS avec une caméra frontale de 32 MP et d’un système à quatre caméras à l’arrière.

Pour ce qui est des quatre caméras à l’arrière, on retrouve une caméra principale de 50 MP avec capteur GNV et stabilisation optique de l’image (OIS), une caméra ultra grand-angle de 48 MP, une caméra portrait téléobjectif x2 (équivalent 50 mm) de 12 MP avec stabilisation Gimbal, et une caméra périscopique x5 de 8 MP. En outre, toutes les prises de photos seront assistées par la nouvelle puce Vivo V1+

Jean-Philippe Ladoux, Vice-Président de Vivo France nous explique ce choix :

« Le X80 Pro témoigne de la recherche constante de Vivo en matière d’innovation orientée vers l’utilisateur, et de technologies d’imagerie mobile haut de gamme. Grâce à cette collaboration fructueuse avec ZEISS, l’un des leaders mondiaux de l’optique, nous offrons une fois de plus d’excellentes expériences aux utilisateurs qui peuvent capturer des souvenirs, réaliser des photos et des vidéos de qualité avec plus de dynamisme et plus perspectives »

Et pour le reste de la connectivité ?

Alors, comme dit plus haut, ce téléphone est compatible 5G (un minimum pour un haut de gamme), coté Wi-Fi on a droit à du Wi-Fi 6 mais pas de Wi-Fi 6E et c’est bien dommage. Pour le Bluetooth c’est la norme 5.2 qui est présente avec support A2DP, LE, aptX HD. Le NFC est aussi présent.

Enfin, pour ce qui est de la batterie, le Vivo X80 Pro embarque une batterie 4700 mAh et supporte la charge rapide via USB-C à 80W. On notera aussi la présence de la norme Qi et donc de la technologie de charge à induction à 50W ainsi que la possibilité de charger un autre smartphone grâce à la technologie du Reverse Charging.

Prix et Disponibilité.

Le Vivo X80 Pro sera disponible dès le 30 juin 2022, au prix conseillé de 1 299€. Il sera disponible en trois coloris. À savoir Cosmic Black, Bleu et Orange.