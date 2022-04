Vivo X Fold, le premier smartphone pliable de Vivo dévoilé.

Vivo a lancé son premier smartphone pliable, le Vivo X Fold. Premier du genre au sein de la gamme Vivo, le X Fold incarne la vision de la marque de se diriger vers le smartphone haut de gamme après avoir un moment glané le marché du smartphone pas cher, d’entrée de gamme et milieu de gamme.

Avec ce nouveau venu, la marque entend prouver qu’elle aussi est capable de proposer des smartphones de qualité et à la pointe de la technologie.

Vivo X Fold, quid des caractéristiques ?

Alors, avant de parler de son écran, parlons un peu du cœur de smartphone. Alors ce nouveau venu se voit équiper d’un processeur Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Octa-core accompagné d’un GPU Adreno 730. Pour ce qui est de la mémoire embarquée le Vivo X Fold est doté de 12 Go de mémoire vive et de 256 Go et 512 Go

Pour ce qui est de la photo, ce nouveau Vivo x Fold est composé d’un quadruple capteur photo qui se compose d’un capteur de 50MP, d’un capteur 8MP, d’un capteur 12MP et enfin d’un capteur 48MP ultra grand-angle. On notera aussi la présence d’une caméra avant pour le selfie équipée d’un capteur 16 MP.

Détail que souligne le constructeur, les capteurs sont équipés d’un système de caméra codéveloppé avec ZEISS, doté du revêtement d’objectif T* pour une qualité d’image exceptionnelle. Le tout tient sur la face arrière dans un immense cercle repris lui-même dans un rectangle qui prend la largeur du smartphone.

Connectivité ? Wi-Fi, 5G…

En matière de connectivité et de technologie sans fil, ce nouveau Vivo x fold a tout ce qu’il faut. Une connectivité 5G pour se connecter au dernier réseau mobile du moment, du Wi-Fi 6 rétro compatible avec les normes 802.11a/b/g/n/ac. Le tout opérant aussi bien sur le 2.4GHz que le 5GHz. Concernant les autres technologies sans fil, on retrouve du Bluetooth 5.2, du NFC et même du qi pour permettre au smartphone de se charger sans fil.

À ce propos, le Vivo X Fold est équipé d’une batterie de 4600mAh et propose une solution de charge filaire de type Fast Charge de 66W ainsi qu’une solution de charge sans fil de 50W avec en prime la technologie de Reverse charging sans fil qui permettra au smartphone d’en charger un autre. Vivo annonce par ailleurs, qu’il est possible de charger le Vivo X Fold à 50% en seulement 15 minutes avec la technologie Fast Charge de 66W. Vous vous en doutez, le port d charge quant à lui n’est autre qu’un port USB-C.

L’écran du Vivo X Fold ? Pliable et accompagné d’un second écran.

Vivo a vu les choses en grand concernant ce téléphone pliable. Ainsi, Vivo a intégré un écran principal pliable de 8 pouces à l’intérieur, ainsi qu’un écran de 6,53 pouces à l’extérieur de l’appareil. Des écrans qui prennent en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est également équipé d’un verre trempé E5.

Mais Vivo a été plus loin que ses concurrents avec le ce Vivo X Fold. La marque lui a ajouté une double fonctionnalité :

« Le X Fold est également le premier smartphone pliable au monde doté d’un double lecteur d’empreintes digitales 3D à ultrasons, prenant en charge le déverrouillage des empreintes digitales sur ses deux écrans. Outre sa commodité, ce dispositif offre une meilleure reconnaissance des empreintes et augmente la vitesse de déverrouillage de 38 %, par rapport aux mécanismes photoélectriques traditionnels.»

Prix et Disponibilité.

Le Vivo X Fold sera disponible en bleu ou en noir. Son prix devrait se situer aux alentours des 1300€. Pour le moment le téléphone n’est commercialisé qu’en Chine. Il faudra encore attendre donc pour que le téléphone ne soit disponible sur le marché européen.