Teufel ROCKSTER CROSS 2 : l’enceinte Bluetooth nomade IPX5 taillée pour 46 h

Teufel lance la ROCKSTER CROSS 2, une enceinte Bluetooth nomade pensée pour l’aventure. Certification IPX5, châssis antichoc, USB-C et sangle ajustable : elle suit les déplacements. Le son reste puissant, clair et profond, fidèle à la signature de la marque, avec un mode Outdoor pour optimiser l’écoute en plein air.

Basée à Berlin depuis 1979, Teufel conçoit et vend des produits audio : enceintes Bluetooth, barres de son, casques, Hi-Fi et systèmes Home Cinéma. La gamme du constructeur s’agrandit régulièrement ; la marque étoffe son catalogue en privilégiant la qualité d’écoute et le lien client grâce à la vente directe.

Design robuste et mobilité : IPX5, poignées et sangle

La ROCKSTER CROSS 2 renforce l’ADN tout-terrain de Teufel. Son boîtier antichoc certifié IPX5 tolère les éclaboussures et la poussière légère. Les poignées latérales offrent une prise sûre, la sangle de transport redessinée se règle en un geste. Posée au sol, l’enceinte peut être légèrement inclinée pour mieux diffuser le son vers l’auditeur. La marque étoffe son catalogue avec de nouveaux coloris : Black & Red, Black & Green et Light Gray.

A relire : Teufel MOTIV XL : une enceinte portable Hi-Fi pensée pour la vraie vie ? Envie d’un bon son partout, sans compromis ? La Teufel MOTIV XL veut justement répondre à cette envie. Une enceinte portable qui ne fait pas semblant côté qualité sonore. Focus sur un…

Dimensions équilibrées, boutons visibles et désormais toutes les commandes sur le dessus pour un accès immédiat : marche/arrêt, volume, mode Outdoor, gestion Bluetooth et indicateur LED d’autonomie. Une conception pensée pour suivre un sac, une tente, un panier de pique-nique, sans sacrifier la lisibilité ni l’ergonomie.

Architecture acoustique 2 voies, 39 W et scène élargie

Sous la grille, Teufel aligne un système 2 voies : deux tweeters, un woofer central et deux membranes passives arrière pour l’assise dans le grave. L’amplification de 39 watts privilégie la tenue du signal et la réserve dynamique. La technologie Dynamore élargit l’image stéréo pour une scène plus ample sur la largeur, utile en extérieur comme dans une pièce. Le mode Outdoor ajuste l’égalisation pour compenser la perte de réflexion en plein air, avec un aigu plus lisible et un médium mieux projeté. Résultat : un rendu clair, stable, qui garde de la profondeur à bas comme à moyen volume, et qui peut sonoriser un dîner, un skate-park ou une petite terrasse sans fatigue.

Autonomie, charge et power bank : jusqu’à 46 h

Taillée pour les longues sorties, la CROSS 2 annonce jusqu’à 46 heures d’écoute en mode éco, et jusqu’à 38 h à volume modéré (norme IEC). La recharge USB-C fait le plein en 3 h 50 environ. La batterie peut aussi servir de power bank pour redonner du souffle à un smartphone ou un GPS. L’indicateur LED de batterie évite les mauvaises surprises. La gamme du constructeur s’agrandit avec une gestion d’énergie plus souple : optimisation en veille, gestion thermique et mode éco pour les week-ends sans prise secteur. À la clé, moins d’arrêts, plus d’heures de podcast, de playlists ou de live radio, que ce soit en bivouac, sur une plage ou dans un atelier.

Connectivité moderne : Bluetooth 5.3, AAC, USB-C audio et AUX

Côté liaison sans fil, on retrouve Bluetooth 5.3 avec codec AAC pour Spotify, YouTube, Apple Music et autres services. Google Fast Pair simplifie l’appairage sur Android, la fonction multipoint autorise deux smartphones en alternance, et la portée jusqu’à 15 m couvre un salon comme un jardin. Pour l’usage filaire, l’enceinte fonctionne en carte son USB-C sur PC/Mac, et propose une entrée AUX pour une platine portable, un lecteur CD ou une console rétro. La stabilité de connexion et l’USB-C universel limitent les câbles propriétaires. La marque étoffe son catalogue de fonctions pragmatiques : simple à connecter, simple à dépanner, prête pour les visios occasionnelles comme pour une session films sur laptop.

Pilotage et écosystème : appli Teufel Go, stéréo et Party Link

Teufel a repensé l’interface de commande : tout est sur le dessus, plus lisible en mobilité. Via l’application Teufel Go, on accède à un égaliseur, aux mises à jour et aux modes d’association. Deux options : le couplage stéréo entre deux CROSS 2 (dans l’app ou manuellement) pour une scène droite/gauche, ou Party Link pour chaîner jusqu’à 100 enceintes compatibles et sonoriser un espace étendu de manière coordonnée. La gamme du constructeur s’agrandit aussi en set stéréo prêt à l’emploi à 569,99 €. En solo, la CROSS 2 reste compacte ; en duo, elle couvre un salon ; en réseau Party Link, elle anime un open-space ou une cour. Prix public conseillé : 299,99 €.

Récapitulatif technique

Type : enceinte Bluetooth nomade, boîtier antichoc , poignées et sangle ajustable

Indice : IPX5 (résistant aux projections)

Transducteurs : 2 tweeters , 1 woofer , 2 radiateurs passifs arrière

Amplification : 39 W

Technologies : Dynamore , mode Outdoor , inclinable au sol

Autonomie : jusqu’à 46 h (mode éco) ; jusqu’à 38 h à volume modéré (IEC) ; LED batterie

Recharge : USB-C , 3 h 50 environ ; fonction power bank

Sans fil : Bluetooth 5.3 , AAC , Google Fast Pair , multipoint , portée jusqu’à 15 m

Filaire : USB-C audio (carte son PC/Mac) , entrée AUX

Contrôles : toutes les commandes sur le dessus ; appli Teufel Go (EQ, MAJ)

Association : stéréo (2 enceintes), Party Link (jusqu’à 100)

Coloris : Black & Red , Black & Green , Light Gray

Tarifs : 299,99 € (unité) ; 569,99 € ( set stéréo )

Disponibilité : disponible dès maintenant

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

