Test : Mercusys Halo H80X

Pour avoir du wifi un peu partout dans la maison, nous avons plusieurs solutions, répéteur wifi, CPL avec wifi, Mesh, … Aujourd’hui, nous nous attaquons au wifi Mesh, avec le Mercusys Halo H80X, un kit mesh wifi 6.



Préambule.

Mercusys ne vous dit sans doute rien, mais une marque qui fait partie du groupe TP-Link. Elle a son équipe d’ingénieurs de recherche et développement dédiés et coopère avec des professionnels techniques de premier plan du monde entier pour développer des produits innovants.

Mercusys se spécialise dans la fourniture des appareils essentiels à votre vie connectée. On retrouve alors des produits tels que des kits mesh wifi, routeurs wifi, répéteurs wifi, CPL, adaptateur wifi, mais aussi des routeurs ou switch.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur :

Dimension : 128 mm de large 81 mm de long 83,7 mm de hauteur

Connectivité Wi-Fi : IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz

Débits WiFi : 2402 Mbps on 5 GHz, 574 Mbps on 2.4 GHz

Protocole Mesh : 802.11 k/v/r

Ports : 3 ports Gigabit Ethernet (auto négociés & compatible Backhaul) 1 port d’alimentation



Contenu de la boîte :

La boîte contient les éléments suivants :

3 boitiers Halo H80X

1 câble Ethernet

3 Adaptateur secteur

Guide d’installation rapide

Tour du propriétaire :

On retrouvera trois boitiers identique, donc pas de panique lors de l’installation.

Sur le design, il n’y a pas grand-chose à dire, on retrouve un boitier rectangulaire avec une LED qui changera de couleur en fonction du status de la connexion sur la façade du produit.

La connectique se retrouve quant à elle sur l’arrière du produit avec trois ports Ethernet, la prise d’alimentation et le bouton réinitialisation vient d’insérer entre les deux. Les ports Ethernet sont auto négociée ce qui rendra l’installation facile, pas besoin de soucier du port dans lequel on viendra brancher le câble provenant de notre box internet.

L’aération du produit est prise en charge par des perforations qui viennent donner un peu de style au produit. On retrouvera des perforations sur une petite partie du haut de l’appareil et sur presque toute la surface de la base l’appareil. Sur cette base, on retrouvera également la fiche signalétique avec toutes les informations et quatre patins qui permettront de légèrement surélever l’appareil.