ATH-TWX9, les nouveaux écouteurs d’Audio-Technica.

Audio-Technica annonce le lancement des écouteurs sans fil ATH-TWX9. Ces nouveaux écouteurs de type intra auriculaire sont dotés d’une technologie avancée de réduction du bruit et d’un système de stérilisation aux UV dans le boîtier de chargement.

Après nous avoir proposé en mai dernier la sortie de son casque audio sans fil de type supra aural ATH-M20xBT Audio-Technica, la marque japonaise revient cette fois avec un autre type de produit audio nomade avec ces nouveaux écouteurs qui entre dans la catégorie des écouteurs sans fil intra auriculaire.

ATH-TWX9, des écouteurs de type True Wireless avec ANC.

Avec ces nouveaux écouteurs, la marque japonaise monte encore un peu plus en gamme par rapport aux produits précédents qu’elle proposait jusqu’ici. De fait, ces nouveaux écouteurs gèrent la technologie ANC avec un procédé de réduction de bruit numérique hybride. En outre, les écouteurs sans fil sont équipés d’un capteur qui permet de choisir entre cinq préréglages de modes de réduction de bruit ou de réduction de bruit. Des réglages qui pourront être adaptés selon l’environnement du porteur des écouteurs.

Pour mettre tous les atouts de son coté, Audio-Technica a opté pour des composants de qualité et annonce ainsi fièrement la compatibilité avec Qualcomm® Snapdragon Sound™, Qualcomm® aptX™ Adaptive audio et le procédé 360 Reality Audio de Sony. En outre, le procédé Qualcomm® TrueWireless Mirroring permet la transmission indépendante aux écouteurs gauche et droit, réduisant les interruptions du son et la latence lors de la lecture de vidéos.

Écouteurs obligent, ces nouveaux venus sont composés de plastique et sont certifiés IPX4 ce qui permettra de supporter la sueur et les éclaboussures. Les écouteurs sont dotés de transducteurs haute résolution de 5,8 mm et de petites tiges sur lesquels le constructeur a intégré les micros. Micros qui serviront à la fois pour l’ANC, mais aussi pour communiquer avec un interlocuteur lors d’appel téléphonique.

Un étui qui nettoie vos écouteurs.

Un autre point intéressant sur ces écouteurs, c’est l’étui de charge/rangement. Effectivement, Audio-Technica nous annonce un étui qui outre le fait d’offrir la possibilité de prolonger l’autonomie des écouteurs (jusqu’à 18h30 d’utilisation via l’étui de recharge), celui-ci intègre un système de stérilisation par UV. Concrètement, l’étui sera à même lorsque les écouteurs se chargent d’éliminer les bactéries et virus de la surface des écouteurs.

Enfin, au final, les écouteurs offrent une autonomie d’environ 6 heures d’écoute. Une autonomie qui peut allez jusqu’à 18h30 d’utilisation via l’étui de recharge. De plus, toutes ces fonctionnalités sont directement gérables et accessibles depuis l’application A-T Connect que propose gratuitement Audio-Technica.

Prix et Disponibilité.

Les écouteurs Audio-Technica ATH-TWX9 seront disponibles à partir du 9 novembre 2022 sur le site d’Audio-Technica au prix public conseillé de 319 € TTC. Le modèle est disponible en noir et intègre des accents de bronze foncé.