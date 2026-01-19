Arlo Pro 6 : une caméra de sécurité 2K+ qui muscle l’écosystème Arlo

La gamme du constructeur Arlo s’agrandit avec l’arrivée de la caméra de sécurité Arlo Pro 6, un modèle qui mise sur la surveillance connectée en 2K+, la vision nocturne couleur et une connectivité Wi-Fi double bande. Ce nouveau produit marque une évolution significative dans la stratégie de la marque en matière de sécurité domestique.

Avec cette nouvelle référence, Arlo renforce sa position sur le marché des caméras sans fil intelligentes. Le fabricant américain, déjà connu pour ses solutions de sécurité connectées, pousse encore plus loin l’intégration de technologies avancées, tout en conservant une approche orientée utilisateur.

Une résolution 2K+ HDR pour plus de précision

La caméra Arlo Pro 6 propose une résolution 2K+ HDR, soit une qualité d’image supérieure à la Full HD classique. Cette définition permet non seulement de mieux distinguer les visages et les plaques d’immatriculation, mais aussi d’améliorer le rendu des zones en contre-jour. Une fonctionnalité qui s’avère utile pour les entrées de maison exposées plein soleil, ou les allées à forte luminosité.

Ce choix technique fait écho à une demande croissante pour une meilleure précision dans la surveillance résidentielle, où chaque détail peut faire la différence. Le HDR vient ici équilibrer les contrastes pour éviter les zones surexposées ou trop sombres.

Vision nocturne en couleur : la surveillance continue

Là où de nombreuses caméras basculent en mode infrarouge monochrome à la tombée de la nuit, la Arlo Pro 6 maintient la couleur. Grâce à un capteur optimisé pour les basses lumières et à un projecteur LED intégré, elle est capable de restituer une image colorée même de nuit.

Cela permet une meilleure reconnaissance des événements et une visualisation plus naturelle des vidéos enregistrées. Que ce soit pour repérer une voiture suspecte ou identifier un animal, cette capacité de vision nocturne améliore significativement l’expérience utilisateur.

Un champ de vision large et un zoom intelligent

La caméra Arlo Pro 6 couvre un angle de 160°, ce qui en fait un dispositif capable de surveiller efficacement de vastes zones comme une entrée de garage, une cour ou un jardin. À cela s’ajoute un zoom numérique 12x combiné à un suivi automatique du sujet en mouvement.

Cette fonction est particulièrement utile pour garder un œil sur une scène en mouvement sans intervention manuelle. Le suivi intelligent, intégré via la plateforme logicielle d’Arlo, renforce ainsi la pertinence des alertes envoyées à l’utilisateur.

Une connectivité Wi‑Fi dual band pour plus de souplesse

Arlo étoffe son catalogue avec une caméra dotée du Wi‑Fi double bande, compatible à la fois avec les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Cette configuration offre une plus grande flexibilité pour l’installation, surtout dans les foyers où le réseau sans fil est segmenté.

En outre, la batterie rechargeable facilite l’usage au quotidien. L’utilisateur peut facilement retirer la caméra pour la recharger, sans avoir à démonter tout le système ou à intervenir sur des câbles. Une autonomie prolongée permet une surveillance sans interruption sur plusieurs semaines.

Dissuasion active avec projecteur et sirène intégrés

Outre ses fonctions de surveillance, la Arlo Pro 6 intègre des outils de dissuasion active : un projecteur LED qui s’active au moindre mouvement et une sirène déclenchable manuellement ou automatiquement.

Ces dispositifs permettent de répondre aux intrusions potentielles en temps réel, tout en alertant les occupants de la maison. Cette approche défensive fait partie de l’ADN de la marque, qui combine sécurité préventive et action immédiate.

Récapitulatif technique

Résolution 2K+ HDR

Champ de vision 160°

Vision nocturne couleur avec projecteur LED

Zoom numérique 12x avec suivi automatique

Wi‑Fi 2,4 GHz et 5 GHz

Batterie rechargeable amovible

Projecteur et sirène intégrés

Notifications intelligentes via Arlo Secure

Installation sans fil (intérieure/extérieure)

Fonctionne avec l’application Arlo (iOS/Android)

