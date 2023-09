IFA 2023 : Samsung freestyle 2nd Gen : Un Projecteur Nomade Réinventé

Samsung freestyle 2nd Gen, le monde de la technologie continue d’évoluer, et Samsung est à l’avant-garde de cette évolution avec le lancement de son nouveau produit innovant. Ce nouveau venu que vient d’être dévoiler à l’IFA 2023 entre dans la catégorie des vidéoprojecteurs qui révolutionne la manière dont nous interagissons avec les médias et la projection, offrant une expérience polyvalente et immersive.

La marque Samsung, reconnue pour ses avancées technologiques, étoffe son catalogue et son segment des projecteur avec le lancement du Samsung freestyle 2nd Gen. Ce vidéoprojecteur portable compact redéfinit la projection en offrant une polyvalence exceptionnelle.

Freestyle 2nd Gen, Versatile et Compact, Le Nouveau-Né de Samsung

La gamme du constructeur s’agrandit avec ce projecteur, destiné à répondre aux besoins variés des utilisateurs. Enrichissant sa gamme, Samsung développe son assortiment en proposant un appareil qui peut être utilisé dans divers environnements, de la salle de conférence au salon à domicile.

La Polyvalence à son Meilleur Niveau

Le Samsung freestyle 2nd Gen est bien plus qu’un simple vidéoprojecteur. Avec une mise à jour dévoilée lors de l’IFA 2023, ce projecteur portable gagne des fonctionnalités qui élargissent ses capacités. Les fonctionnalités ajoutées évoquent la volonté de Samsung d’enrichir sa gamme de produits technologiques. Le projecteur devient un compagnon polyvalent, idéal pour les présentations professionnelles, les soirées cinéma à domicile ou les séances de jeu immersives.

Données Techniques et Expérience Utilisateur

Ce nouveau venu Intègre l’interface Smart TV Samsung : Tizen. Celle-ci permettra à l’utilisateur d’accéder au plateforme de streaming et à toute une série d’autres services comme Spotify, YouTube et Twitch. Le projecteur est en mesure de projeter des images de 30 à 100 pouces en Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels. En outre, Samsung intègre une compatibilité avec le standard vidéo HDR10.

Il intègre aussi des technologies telles que l’Auto Leveling, l’Auto Keystone ou encore Auto Focus. La fonction Smart Calibration améliore quant à elle l’image en ajustant précisément la qualité d’image de l’écran, optimisant ainsi le rendu visuel pour le mode cinéma et assurant un ajustement optimal des paramètres de couleur, d’exposition et de qualité.

En outre, il sera possible d’associer deux projecteurs ensemble pour obtenir un écran géant au format 21:9 comme au cinéma. Enfin pour ce qui est de la connectivité sans fil, Samsung a intégrer à la fois du Bluetooth et du Wi-Fi.

Prix et Disponibilité.

Le Samsung freestyle 2nd Gen est prévu pour une sortie le mois prochain, et son prix sera annoncé lors de son lancement. Selon nos sources, celui-ci sera aux alentours des 900€.