IFA 2023 : Aérateurs de vin Aveine, Sublimez Vos Dégustations avec une Nouvelle Dimension.

A l’occasion de l’IFA 2023, la société Aveine était présente pour nous présenter ses Aérateurs de vin qui offre la possibilité de ne pas attendre des heures pour faire décanter votre vin. Et ce grâce à un système breveté et qui plus est connecté.

L’art de la dégustation du vin est un voyage sensoriel qui peut être encore amélioré grâce à l’innovation technologique. Effectivement, sans être un amateur de vin et de grand cru, les gens savent qu’il faut toujours déboucher une bouteille de vin pour que celui-ci prenne la température avant d’être bu.

Mais au-delà de cette pratique, le fait de décanter du vin permet à celui-ci de se « vieillir » suite à une réaction avec l’air. Mais saviez-vous que selon que le vin est jeune ou vieux, le temps de décantation n’est pas le même ?

Aérateurs de vin Aveine : il fait tout pour vous pour faire un vin parfait.

Les aérateurs de vin Aveine utilisent une technologie brevetée qui permet de contrôler précisément l’aération du vin pendant le service. Grâce à une application mobile intuitive, les utilisateurs peuvent ajuster le niveau d’aération en fonction du type de vin, dévoilant ainsi les arômes et les saveurs cachés dans chaque bouteille. Cette approche scientifique à la dégustation du vin ajoute une nouvelle dimension à l’expérience, permettant aux amateurs de vin de découvrir des nuances subtiles qu’ils n’auraient peut-être pas remarquées autrement.

A relire : Albicchiere, une « pompe à vin » qui conserve votre vin ! Le problème avec un bon vin, c’est qu’une fois la bouteille ouverte, il ne faut pas trainer pour le boire. Albicchiere propose une solution pour le conserver plus longtemps.

Une Touche de Modernité

L’association de la technologie à l’art de la dégustation traditionnelle crée une expérience équilibrée entre passé et présent. Les aérateurs de vin Aveine incarnent cette harmonie en offrant des designs élégants et modernes qui s’intègrent parfaitement dans l’esthétique de chaque table. Plus qu’un simple accessoire, ces aérateurs ajoutent une touche de sophistication à chaque service de vin.

Quelques explications et Données Techniques.

Les aérateurs de vin Aveine ne se contentent pas d’améliorer l’expérience de dégustation, ils offrent également des données techniques précieuses. Grâce à l’application Aveine, les utilisateurs peuvent enregistrer leurs préférences de dégustation, découvrir de nouveaux vins et même partager leurs expériences avec d’autres passionnés. En outre, l’application permet de scanner votre vin afin de savoir avec précision le temps nécessaire pour la décantation à fixer.

Prix et Disponibilité.

Les aérateurs de vin Aveine sont proposés en deux versions ; Aveine Essentiel proposée à 349€ et une version Aveine Original au prix de 449€.