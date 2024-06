Rollme Hero A : La Nouvelle Montre Connectée qui Redéfinit le Marché

Performances Techniques Avancées

Avec un processeur puissant et une capacité mémoire de 16Go, le Rollme Hero A garantit des performances optimales. La montre est équipée du système d’exploitation Android, offrant une compatibilité avec une multitude d’applications. Elle est dotée d’un écran rectangulaire aux coins arrondis de 2.3 pouces offrant une résolution de 410 x 502. Avec un style baroudeur, la marque nous annonce que l’écran est doté d’un verre “Panda Glass” qui la rend plus résistante aux chocs. La montre hérite d’ailleurs d’une certification IP67.

Autonomie et Durabilité

La Rollme Hero A est dotée d’une batterie de grande capacité de 1000 mAh qui assure une longue autonomie. Elle est conçue pour durer plusieurs jours sans recharge (le fabricant promet jusqu’à 15 jours d’autonomie), ce qui en fait un compagnon idéal pour les personnes actives. De plus, sa résistance à l’eau permet de l’utiliser sans souci lors d’activités aquatiques ou sous la pluie.

Connectivité et Sécurité

La connectivité LTE intégrée permet de passer des appels et de recevoir des messages sans avoir besoin de son smartphone à portée de main.

En plus du LTE, le Wi-Fi intégré permet une connexion rapide et stable à Internet. La montre est également équipée de fonctionnalités de sécurité avancées, incluant la reconnaissance faciale et un système de localisation GPS précis. On notera aussi la présence du Bluetooth pour associer la montre avec des écouteurs.

Ces caractéristiques assurent non seulement la protection des données personnelles, mais aussi une tranquillité d’esprit lors des déplacements.

Parmi les autres caractéristiques annoncées du Rollme Hero A figurent la mesure habituelle de la fréquence cardiaque et du taux d’oxygène dans le sang (SpO2), un nombre raisonnable de cinq modes sportifs, un GPS pour le positionnement et le suivi, ainsi que diverses fonctions telles qu’une lampe de poche, un réveil, un calendrier, un navigateur et bien d’autres encore.

Date de Sortie et Prix

La Rollme Hero A est déjà disponible actuellement sur le site de la marque au prix de 79$ qui est un prix de lancement. Ensuitela montre sera commercialisée au prix de 140$.

Récapitulatif Technique