Redmi Watch 4, la nouvelle montre connectée made in Redmi/Xiaomi.

Apres la nouvelle gamme Redmi Note 13, voici la Redmi Watch 4, la nouvelle montre connectée du constructeur chinois. Une montre aux allures d’Apple Watch avec son cadran rectangulaire.

Xiaomi vient de nous dévoiler il y a quelques jours, sa nouvelle montre connectée. Cette nouvelle venue fait suite à la sortie également des derniers smartphones les Redmi Note 13 que nous propose la marque. A quoi faut-il s’attendre avec cette nouvelle montre ? Et quelle est la différence avec la Redmi Watch 3

Redmi Watch 4, quoi de neuf sur ce modèle ?

La nouvelle montre connectée Redmi Watch 4 est dotée d’un écran AMOLED carré ultra-large de 1,97 pouce. On notera également que la nouvelle Redmi Watch 4 intègre un cadre central en alliage d’aluminium, et c’est la première smartwatch Redmi dotée d’une couronne rotative OTS en acier inoxydable.

Ce nouveau modèle est équipé d’un capteur PPG à 4 canaux. Cette nouvelle intégration devrait permettre à la montre d’offrir une meilleure précision d’analyse pour les fonctions comme la fréquence cardiaque et la surveillance de l’oxygène dans le sang.

Xiaomi a également travaillé sur son système de fermeture au sein du bracelet de la montre. La marque annonce d’ailleurs que ce nouveau mécanisme offre la possibilité de remplacer plus facilement le bracelet.

Décrocher et parler depuis votre montre !

Autre fonction qui séduira certains, la Redmi Watch 4 offre la possibilité de prendre des appels directement depuis la montre sans devoir sortir son smartphone. Pour ce faire, il suffira de connecter la montre à votre smartphone au travers d’une connexion Bluetooth.

Outre cette fonction, on retrouve donc fonctions classiques associées comme la réception des messages type SMS ou autre directement sur la montre et la possibilité d’y répondre. Il est également possible de consulter l’heure (un minimum tout de même), la météo…

Une montre pour sportifs.

Xiaomi nous annonce également que cette nouvelle montre connectée Redmi Watch 4 supporte pas moins de 150 modes sportifs, dont six activités reconnues automatiquement.

Prix et Disponibilité.

La Redmi Watch 4 est disponible en Silver Gray et Obsidian Black avec des bracelets assortis au prix de €99,99