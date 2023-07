Test : Console ASUS ROG Ally

La marque ASUS, bien connue pour ses produits informatiques haut de gamme, fait une incursion remarquée dans le monde des consoles de jeux avec le lancement tout frais de sa dernière création : la console ASUS ROG Ally.

Alliant puissance, polyvalence et fiabilité, cette nouvelle console promet une expérience de jeu immersive et des fonctionnalités étendues pour satisfaire les joueurs les plus exigeants.

Processeur AMD Ryzen pour jouer en FULL HD, Multi-plateformes STEAM, EPIC, XBox Game Pass, … à première vue il y a beaucoup d’avantages à basculer sur ce type de console.

Le test promet d’être très très riche tellement les fonctionnalités sont variées. Nous allons essayer de nous concentrer sur l’expérience utilisateur plus que sur les caractéristiques techniques qui sont, disons-le ouvertement, impressionnantes.

Vous pourrez retrouver le détail précis de chaque composant sur le site de la marque. La sortie officielle a eu lieu le 13 juin 2023. C’est tout frais.

Attention spoiler ! le prix est de 799€

Préambule.

ASUS est une société taïwanaise fondée en 1989, est reconnue mondialement pour ses produits technologiques innovants. Depuis ses débuts, la marque s’est distinguée par son engagement envers la qualité et la performance, ce qui lui a valu de nombreux succès dans le secteur de l’informatique. La renommée d’ASUS repose sur sa capacité à développer des produits fiables, esthétiquement plaisants et dotés de fonctionnalités avancées. Avec la console ASUS ROG Ally, la marque cherche à élargir son empreinte dans le domaine du jeu vidéo.

Positionnement d’ASUS dans le monde des consoles de jeux

Bien qu’ASUS soit principalement associée à la conception d’ordinateurs portables, de cartes mères et d’autres composants informatiques, la société n’en est pas à sa première incursion dans le secteur des consoles de jeux. Avec la console ROG Ally, ASUS souhaite s’imposer comme un acteur majeur, rivalisant avec les leaders du marché en proposant une expérience de jeu unique. Le positionnement d’ASUS se distingue par son approche axée sur la puissance et la polyvalence, en offrant aux joueurs des performances élevées et une compatibilité étendue avec les services de jeu en ligne.

Présentation – Description.

Dans un premier temps, pourquoi “Ally” ?

“ALLY” est tiré de “playALLYourgames”, c’est un peu tiré par les cheveux mais c’est la version officielle 🙂

Elle aurait donc pu s’appeler la ROG Ayal, Lyou ou Urga bref heureusement ils ont extrait les bonnes lettres.

Avant de commencer, un peu de vocabulaire gaming pour parfaire ses connaissances.

Les jeux AAA sont des jeux classés comme étant très prometteurs, qui tournent en Full HD,

La ROG Ally est donc une véritable console portable offrant des jeux en Full HD, capable de faire tourner des titres AAA.

Elle fonctionne sous Windows 11, le joueur peut accéder en déplacement à n’importe quel jeu de n’importe quelle plateforme (3 mois de Xbox Game Pass Ultimate inclus pour en profiter dès sa sortie d’emballage, sympa).

Caractéristiques techniques du constructeur:

Ecran tactile Dalle 10 points FULL HD, 120Hz, 500 nits Type d’écran IPS aspect 16/9 double revêtement Gorilla Glass Processeur APU AMD Ryzen Z1 Series Mémoire vive 16 Go LPDDR5 6400MHz Capacité (stockage) 512 Go PCIe Gen 4 microSD NTFS UHS-II (pour les jeux bootables) Système d’exploitation (OS Windows 11 Connectivité Wifi 6 Extended / Bluetooth Prise Jack Oui Batterie 40Wh Poids 608 g Couleur Blanche uniquement Dimensions (mm) 280 x 111 x 21.2 Boutons : En façade 8 Gâchettes 6 Gachettes paramétrables 2 Stick 2 Croix directionnelle Oui Lecteur physique Oui Chargeur Oui, 65W Accessoires : Sacoche de transport Option à 49,99€ Manette filaire Option env. 80€ Manette sans fil Option env. 100€ Chargeur Dock USB-C/USB/HDMI Option à 69,99€ Station XG Mobile (Pro Time) : La console portable devient une console de salon voire un PC Version 4070 RTX Option à 2300€ Version 6850 XL Option à 1299€ (équivalent à une 3070 de chez NVidia)

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

La console ROG Ally

Le chargeur

Le socle