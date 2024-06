RealFountain : Lalahome propoe une nouvelle solution pour l’hydratation de vos animaux de compagnie

Lalahome présente RealFountain, une fontaine à eau pour animaux de compagnie qui promet de garantir une eau fraîche et propre en permanence. Une fontaine à eau qui en plus se veut connectée.

Lalahome, une jeune entreprise basée au Etats-Unis vient de dévoiler son deuxième projet high-tech de campagne sur le site de fond participatif Indiegogo. Un objet high-tech destiné à nos animaux de compagnie.

Une Hydratation Optimisée pour Vos Animaux

La RealFountain de Lalahome est conçue pour fournir une eau pure et fraîche à vos animaux de compagnie tout au long de la journée. Dotée d’un système de filtration avancé, cette fontaine élimine efficacement les impuretés et assure une eau de qualité supérieure. La marque étoffe son catalogue avec cette innovation qui répond aux besoins essentiels des animaux domestiques, garantissant ainsi leur santé et leur bien-être.

Un Design Pratique et Esthétique

La RealFountain ne se contente pas d’offrir de l’eau fraîche, elle se distingue également par son design élégant et fonctionnel. Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, elle est facile à nettoyer et à entretenir. La gamme du constructeur s’agrandit avec ce modèle qui combine esthétique et praticité, s’intégrant parfaitement dans tout type de décor intérieur. De plus, son fonctionnement silencieux permet de ne pas perturber la tranquillité de votre foyer.

Des Fonctionnalités Techniques Avancées

La RealFountain est équipée d’un système de filtration à plusieurs niveaux, incluant du charbon actif et une mousse filtrante, assurant une eau sans odeur et sans goût désagréable. La marque enrichit sa gamme en ajoutant des fonctionnalités innovantes telles qu’une pompe à faible consommation énergétique et un indicateur de niveau d’eau LED. Ces caractéristiques techniques permettent une utilisation simple et efficace, répondant ainsi aux attentes des propriétaires d’animaux les plus exigeants.

En outre, la fontaine peut être connecté à votre réseau Wi-Fi et associée à une application pour smartphone qui vous permettra de régler la pompe à distance avec des fonctions de mise en route, d’arrêt à distance depuis votre smartphone.

Disponibilité et Prix de la RealFountain

La RealFountain de Lalahome est disponible dès maintenant sur Indiegogo, au prix de lancement attractif de 185€ au lieu de 334€.

