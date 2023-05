ProSeries Mobility MP6, des PC portables évolutifs.

Avec les ProSeries Mobility MP6, la marque SCHNEIDER Computing dévoile ses nouveaux ordinateurs portables évolutifs. En effet, la marque mise pour ces ordinateurs sur des mises à jour simples et peu couteuses pour l’utilisateur.

SCHNEIDER Computing est une entreprise française qui appartient au groupe français Bleu Jour ? Un groupe qui a fait de l’informatique son secteur de prédilection. Avec SCHNEIDER Computing, la marque propose une nouvelle gamme d’ordinateurs portables intégrant les dernières évolutions en matière d’informatique.

Avec son KUBB SECURE, la jeune entreprise française profite du CES de Las Vegas et sa présence sur place pour présenter son 1er ordinateur de bureau intégrant la technologie GREEN TECH* SECURE…

ProSeries Mobility MP6 14e, des PC portables intégrant la technologie Intel® NUC Compute Element !

Pour cette nouvelle gamme, la marque française a décidé de miser sur l’évolution avec la technologie Intel® NUC Compute Element. Cette technologie offre plusieurs avantages. Tout d’abord, elle simplifie la conception et la fabrication des mini-PC en réduisant le nombre de composants à gérer. Mais surtout, il s’agit d’une structure qui intègre un module autonome et interchangeable qui intègre le processeur, la mémoire, le stockage et les fonctionnalités de connectivité dans un seul module compact.

De la sorte, lorsque la technologie évolue dans le temps et que l’utilisateur voudra donner un coup de jeune à son ordinateur portable, il lui suffira de changer le module NUC pour pouvoir se construire un nouvel ordinateur portable à moindre cout.

Un châssis en aluminium et une dalle de 14 pouces.

Pour cette nouvelle gamme ProSeries Mobility MP6 14e, la marque SCHNEIDER Computing a opté pour une solution qui conviendra aux plus nomades d’entre nous avec un ordinateur portable relativement compact.

De fait, le premier modèle que la marque propose est un modèle doté d’une dalle d’écran IPS 3:2 de 13.9 pouces capable d’afficher en natif une résolution de 3000 x 2000 pixels. Pour ce qui est du processeur principal, on trouve ici un Intel® Elk Bay i5-1135G7 cadencé à 4.2 GHz avec Turbo Boost. La mémoire embarquée est de 8Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 512 Go fournie par un SSD PCIe Gen4 NVMe.

Du Wi-Fi, du Bluetooth et des ports à profusion.

En effet pour la partie connectivité, ce ProSeries Mobility MP6 14e est équipé d’une solution Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802,11ax 2×2 2.4Gbps ainsi que du Bluetooth® v5.2 avec Bluetooth® Audio offload. Pour la connectique, on retrouve un port Thunderbolt™ 4 ports USB4 Type-C, un port Full Size HDMI 2.0, un port DisplayPort 1,4a, 2 ports USB 3.2 Type-A, un port 2.5Gb Ethernet Port et un port 3.5mm Stereo Headset Jack.

Prix et Disponibilité.

Le ProSeries Mobility MP6 14e est d’ores et déjà disponible et est proposé au prix public conseillé de 730,00 €. Le clavier est disponible en version FR, UK, DE, UK-NL, BE, PT, SP, NORDIC, ICELAND.