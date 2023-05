Le Galaxy Z Flip 5 sera dévoilé le 26 juillet 2023.

Les fans de smartphones pliables de Samsung pourraient bien voir le Galaxy Z Flip 5 dévoilé le 26 juillet 2023. C’est en tout cas les informations que nous avons eu depuis certaines sources.

Si vous suivez l’actualité de Samsung ou notre site, vous avez pu constater que cela fait maintenant plusieurs années que Samsung profite du mois d’aout, quelques semaines avant le salon IFA de Berlin pour présenter ses nouveaux modèles de smartphone dans sa gamme Galaxy.

Selon certaines rumeurs, cette année la marque pourrait bien présenter ses nouveaux smartphones pliables fin du mois de juillet, le 26 juillet pour être plus précis.

Galaxy Z Flip 5 dévoilé en juillet commercialisé dès le mois d’aout.

Selon certaines rumeurs, les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 pourraient être présentés dès le mois de juillet pour être mis en vente la deuxième semaine d’août 2023. Selon certains analystes ce lancement anticipé est dû à la faiblesse des ventes de puces semi-conductrices qui a fortement affecté les bénéfices de Samsung. Pour rappel, le marché du smartphone et donc des composants pour smartphone est en pleine crise et subit une chute des ventes importantes. On vous conseille d’ailleurs d’aller relire certains de nos articles sur le sujet.

Dès lors, pour contrer la baisse des ventes de puces, Samsung tente de lancer plus tôt ses téléphones pliables de nouvelle génération. Ce nouvel agenda et la commercialisation dès le mois d’aout pourraient permettre au géant coréen d’amener les revenus du troisième trimestre 2023 plus supportables.

De quoi seront faits ces nouveaux téléphones ?

Selon les informations reçues, les nouveaux Samsung Galaxy Z Flip 5 et du Galaxy Z Fold 5 apporte un changement majeur à la conception structurelle du Galaxy Z Flip 5 et du Galaxy Z Fold 5. Les deux téléphones utiliseront une nouvelle charnière en forme de goutte d’eau qui rendra le pli de l’écran moins visible et permettra au téléphone de se plier sans espace. Pour ce qui est du processeur embarqué, on retrouvera du processeur « Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy ».

Les nouveaux venus devraient aussi intégrer la prise en charge de DeX, ce système qui permet de connecter un écran externe, un clavier et une souris au smartphone pour en faire une sorte de « pc de bureau ».

Prix et Disponibilité.

Pour ce qui est des prix, il faudra voir si Samsung fera à nouveau un geste avec un prix à la baisse sur ces nouveaux modèles comme ça avait été le cas pour les versions précédente par rapport aux versions Samsung Galaxy Z Flip 3.