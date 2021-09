Les enceintes intelligentes explosent en 2021.

Les ventes d’enceintes intelligentes ont augmenté de près de 34% pour la période du deuxième trimestre 2021 selon les derniers chiffres qui ont été recueillis par les spécialistes du marché. Un marché sur lequel Amazon est le leader des ventes.

Amazon Echo Dot, Google Home… les enceintes intelligentes et connectées sont depuis quelque temps en vogue auprès du grand public. Et les chiffres publiés sur les volumes de vente de ce deuxième trimestre 2021 le prouvent une fois de plus.

Effectivement selon les derniers chiffres analysés et l’analyse faite par Strategy Analytics, les volumes de ventes ont atteint 77,2 millions au premier semestre 2021 (en association avec les écrans intelligents). Des chiffres qui correspondent à une augmentation de 35,3% d’une année sur l’autre par rapport au premier semestre 2020.

Enceintes intelligentes, qui sont les leaders ?

C’est Amazon qui est leader du marché avec un volume de vente de 10,6 millions d’unités vendues. En seconde position on trouve Google avec 6,9 millions d’unités vendues. En troisième position sur le podium on trouve le géant asiatique Baidu qui est proche de Google avec 6,2 millions d’unités vendues.

En termes de pourcentage du taux de progression, c’est Apple qui fait un bon énorme avec pas moins de 178% de progression entre Q2 2020 et Q2 2021. Notons au passage qu’Amazon a fait une progression de 63%. Ce qui assure sa place de leader par rapport à l’année passée.

Une tendance à la hausse qui devrait se poursuivre.

Par ailleurs pour les analystes du cabinet d’étude, cette hausse devrait se poursuivre tout au long de l’année et encore en 2022. En effet, pour eux ce type de produit devrait encore être plébiscité par le consommateur pour encore quelques mois.

D’autant qu’Amazon continue dans sa stratégie en matière d’intégration de sa solution d’assistant connecté qu’est Alexa. Effectivement, si Amazon ne cesse de faire la promotion de ses enceintes intelligentes connectées telles que l’Echo bot et autre variante, le géant du web multiplie aussi les partenariats de sorte que de plus en plus de téléviseurs connectés intègrent son assistant.