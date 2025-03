MWC 2025 : Nothing Phone (3a) et Phone (3a) Pro : Un milieu de gamme plus complet

Nothing a annoncé la série Phone (3a), une évolution de son offre milieu de gamme avec des améliorations notables en photographie, performances et design. Ces nouveaux modèles se distinguent par l’intégration d’un zoom optique, une batterie plus grande, un écran plus lumineux et des optimisations logicielles via Nothing OS 3.1.

Les Phone (3a) et 3a Pro conservent l’identité visuelle de Nothing avec un dos en verre transparent et une conception plus symétrique. L’appareil est désormais certifié IP64, offrant une protection contre les éclaboussures et la poussière. Nothing a également réduit l’empreinte carbone de ces modèles, atteignant 51,3 kg de CO₂.

Des capacités photo renforcées avec zoom optique

La série Phone (3a) intègre un capteur principal de 50 MP, complété par un capteur ultra grand-angle signé Sony. La principale nouveauté réside dans l’ajout d’un zoom optique, une fonctionnalité qui était absente des précédents modèles.

Phone (3a) : Téléobjectif 50 MP , zoom optique x2 , zoom numérique jusqu’à x30

Téléobjectif , zoom optique , zoom numérique jusqu’à Phone (3a) Pro : Caméra périscopique 50 MP, zoom optique x3, zoom numérique jusqu’à x60

Ces améliorations permettent de capturer des images détaillées, y compris en faible luminosité, grâce à la stabilisation optique de l’image (OIS) et aux traitements IA.

Un écran plus lumineux et fluide

Les Phone (3a) et 3a Pro disposent d’un écran de 6,77 pouces en résolution Full HD+. Le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz améliore la fluidité, tandis que la luminosité maximale atteint 3 000 nits, une hausse de 131 % par rapport au modèle précédent.

Performances et autonomie optimisées

Les nouveaux modèles sont équipés du processeur Snapdragon 7s Gen 3, qui offre un gain de performances de 33 % par rapport au Phone (2a). Le GPU Adreno améliore les graphismes de 11 %, et le traitement des tâches IA est 92 % plus rapide.

La batterie de 5 000 mAh promet jusqu’à deux jours d’autonomie, avec une recharge rapide 50 W permettant d’atteindre 50 % en moins de 20 minutes.

Nothing OS 3.1 et Essential Space

La série fonctionne sous Nothing OS 3.1, basé sur Android 15, avec des mises à jour garanties pendant 3 ans pour Android et 6 ans pour la sécurité. Une nouveauté, Essential Space, permet d’organiser notes et idées via une touche dédiée sur le côté de l’appareil.

Prix et disponibilité

Les Phone (3a) et 3a Pro sont disponibles en plusieurs versions :

Phone (3a) (Noir, Blanc, Bleu exclusif) 8+128GB – 349 € 12+256GB – 399 €

(Noir, Blanc, Bleu exclusif) Phone (3a) Pro (Gris, Noir) 12+256GB – 479 €

(Gris, Noir)

Récapitulatif technique

Écran : 6,77 pouces, Full HD+, 120 Hz, 3 000 nits

Photo (3a) : Principal 50 MP, zoom optique x2, ultra-zoom x30

Photo (3a Pro) : Périscopique 50 MP, zoom optique x3, ultra-zoom x60

Processeur : Snapdragon 7s Gen 3, GPU Adreno

Mémoire : Jusqu’à 12 Go RAM + RAM Booster jusqu’à 20 Go

Batterie : 5 000 mAh, charge rapide 50 W

Système : Nothing OS 3.1, Android 15, Essential Space

Mises à jour : 3 ans Android, 6 ans sécurité

Prix : À partir de 349 €

