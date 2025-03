HONOR Pad V9 : Une tablette pensée pour la productivité et le confort visuel

HONOR a dévoilé la Pad V9 lors du MWC 2025, une tablette qui met l’accent sur la productivité, le divertissement et le confort visuel. Avec un écran 144Hz, une batterie de 10 100 mAh et des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, ce modèle s’adresse aux utilisateurs recherchant un appareil polyvalent.

La HONOR Pad V9 adopte un design ultra-fin de 6,1 mm et un poids de 475 g, facilitant son transport et sa prise en main. Son châssis unibody en métal est équipé d’un procédé de nano-topographie NIL, qui limite les traces de doigts et renforce la durabilité.

Pour assurer une meilleure résistance, HONOR a doté la tablette d’une certification SGS Gold Five-star Whole Machine High-strength, qui atteste d’une résistance à la flexion de 100N/mm. Elle est disponible en gris et blanc.

HONOR Pad V9, Un écran fluide et confortable pour les yeux

L’appareil est équipé d’un écran LCD de 11,5 pouces avec une résolution 2,8K et un taux de rafraîchissement de 144Hz, offrant une navigation fluide et des images détaillées. L’écran couvre 88% de la surface avant et affiche jusqu’à 1,07 milliard de couleurs avec une prise en charge de l’espace colorimétrique DCI-P3.

La luminosité de 500 nits assure une bonne lisibilité en extérieur. De plus, plusieurs technologies sont intégrées pour limiter la fatigue visuelle, notamment :

Réduction de la lumière bleue certifiée TÜV Rheinland (-6,3%).

(-6,3%). Dynamic Dimming , qui ajuste la luminosité selon l’environnement.

, qui ajuste la luminosité selon l’environnement. Circadian Night Display , qui favorise un meilleur rythme de sommeil.

, qui favorise un meilleur rythme de sommeil. AI Defocus Comfort Display, qui réduit la fatigue oculaire en simulant un léger flou.

Des outils optimisés pour la productivité

La HONOR Pad V9 fonctionne sous MagicOS 9.0, basé sur Android 15, et propose plusieurs outils d’intelligence artificielle pour améliorer la productivité. L’application HONOR Notes permet notamment :

La reconnaissance des formules mathématiques .

. L’ embellissement automatique de l’écriture manuscrite .

. La transcription vocale en texte.

Ces fonctionnalités peuvent être utiles aux étudiants, aux professionnels ou aux créatifs qui prennent des notes régulièrement.

Une autonomie longue durée avec charge rapide

La tablette est équipée d’une batterie de 10 100 mAh, qui permet une utilisation prolongée :

13,5 heures de streaming vidéo en ligne.

de streaming vidéo en ligne. 7,2 heures de jeux.

de jeux. 16,7 heures de navigation sur les réseaux sociaux.

de navigation sur les réseaux sociaux. 40 heures de musique en streaming.

Grâce à la charge rapide 35W, il est possible de récupérer rapidement de l’autonomie pour éviter les interruptions.

Prix et disponibilité

La HONOR Pad V9 est disponible en gris et blanc sur honor.com au prix de 499€. Une offre de lancement propose une réduction à 449,90€, incluant une coque et un stylet offerts ainsi qu’un coupon de 50€.

Récapitulatif technique

Écran : LCD 11,5 pouces, 2,8K, 144Hz, 88% ratio écran-corps

: LCD 11,5 pouces, 2,8K, 144Hz, 88% ratio écran-corps Système d’exploitation : MagicOS 9.0 (Android 15)

: MagicOS 9.0 (Android 15) Colorimétrie : 1,07 milliard de couleurs, DCI-P3

: 1,07 milliard de couleurs, DCI-P3 Luminosité : 500 nits

: 500 nits Technologies de protection oculaire : Filtre lumière bleue, Dynamic Dimming, Circadian Night Display, AI Defocus Comfort Display

: Filtre lumière bleue, Dynamic Dimming, Circadian Night Display, AI Defocus Comfort Display Design : Unibody ultra-fin (6,1 mm), poids de 475 g

: Unibody ultra-fin (6,1 mm), poids de 475 g Résistance : Certification SGS Gold Five-star Whole Machine High-strength

: Certification SGS Gold Five-star Whole Machine High-strength Batterie : 10 100 mAh, charge rapide 35W

: 10 100 mAh, charge rapide 35W Autonomie : 13,5h de streaming, 7,2h de gaming, 16,7h sur réseaux sociaux, 40h de musique

: 13,5h de streaming, 7,2h de gaming, 16,7h sur réseaux sociaux, 40h de musique Prix : 499€, offre de lancement à 449,90€ avec accessoires offerts

