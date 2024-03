Nothing Phone (2a) de Nothing , La Nouvelle Référence en matière de Smartphone ?

La marque anglaise a officialisé la sortie de son Nothing Phone (2a), un smartphone qui se positionne dans le milieu de gamme en termes de prix. Mais de quoi se compose ce nouveau téléphone de la marque ?

Pour rappel, Nothing est une jeune société anglaise qui a sorti il y a moins de 5 ans, son premier smartphone au design emblématique. Un design et une philosophie qui a su séduire un certain public. Cette fois la marque présente une variante de son Nothing Phone (2).

Le Phone (2a), inspiré de son prédécesseur le Phone (2), se présente comme la réponse de Nothing aux attentes essentielles des utilisateurs. Ce modèle combine un design novateur avec des performances haut de gamme, marquant ainsi une étape significative dans l’évolution de la marque.

Nothing Phone (2a), expérience optimale et besoins essentiels.

Voilà comment la marque oriente la conception de son tout nouveau Nothing Phone (2a).

« Le Phone (2a) vise à offrir une expérience quotidienne du smartphone optimale, en répondant aux besoins essentiels des utilisateurs grâce à l’expertise, l’ingénierie et au savoir-faire de Nothing. »

Nous affirme donc la marque.

Au cœur du smartphone, on trouve un processeur Mediatek Dimensity 7200 Pro qui a été conçu en collaboration avec MediaTek exclusivement pour ce téléphone. Un processeur de deuxième génération gravé en 4nm et associé à une mémoire vive de 20 Go grâce à la technologie RAM Booster, la puce à 8 cœurs, cadencée à 2,8 GHz.

Pour ce qui est de l’écran du Nothing Phone (2a), la marque a choisi un écran AMOLED flexible de 6,7 pouces proposant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En outre, le rapport-écran/corps est de 91,65 % est rendu possible par la combinaison d’un panneau flexible et d’améliorations de l’ingénierie structurelle du téléphone.

On notera la présence d’une batterie de 5 000 mAh permettant jusqu’à deux jours d’utilisation sur une seule charge. Pour ce qui est de la charge, le Nothing Phone (2a) supporte la charge rapide de 45W au travers d’un port USB-C.

Le Phone (2a) se distingue également par son système de caméra arrière double de 50 MP, propulsé par le TrueLens Engine. Cette technologie avancée assure des clichés d’une fidélité exceptionnelle, la marque développe son assortiment en offrant des capacités photographiques inégalées à ses utilisateurs.

Et la Connectivité sans fil dans tout cela ?

Le téléphone embarque la 5G, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3 et du NFC. Seule la charge par induction est absente sur ce nouveau venu.

Prix et Disponibilité.

Le Nothing Phone (2a) sera disponible en France à partir du mardi 12 mars chez Free, Boulanger, Fnac, Darty, LDLC, Bouygues Télécom, Amazon et sur nothing.tech avec un prix recommandé de 349€ pour la version 8Go/128 Go et 399€ pour la version 12 Go/256Go.