Tenways CGO009, un vélo électrique plus connecté que jamais.

La marque Tenways annonce le lancement de son nouveau CGO009, un nouveau vélo de ville aux allures de VTT qui se veut encore plus connecté que jamais. La marque nous aurait-elle écoutés ?

Tenways est une marque qui s’est lancée dans la fabrication et la vente de vélo électrique urbain au design intéressant. La marque revient cette fois avec un nouveau modèle dans sa gamme CGO, une gamme que nous connaissons bien pour avoir testé l’un des modèles.

Tenways CGO009, une évolution ou une continuité ?

Tenways revient cette fois sur le marché du vélo électrique connecté avec un vélo dont le design ne devrait pas passer inaperçu. Tout d’abord grâce à son design. Un design minimaliste et qui lui donne un look de VTT. Pourtant, ne vous y trompez pas, ce vélo est taillé pour la ville. Notamment parce que celui-ci se compose d’un mono plateau assisté par une courroie et non une chaine.

Ce nouveau venu est doté d’un moteur d’une puissance de 250W placé dans la roue arrière. La batterie embarquée est placée dans le cadre et offre une capacité de 374 Wh (36V, 10.4 Ah) qui annonce une autonomie jusqu’à 85km (en fonction du poids, des conditions climatiques).

Le Tenways CGO009 est équipé de freins à disques hydrauliques et d’un feu arrière lumineux et d’un feu avant. Le tout est intégré dans le cadre du vélo. Tenways a également intégré une nouvelle fonctionnalité intéressante qu’elle nomme la « Fonction Boost ». Cette fonction permet d’activer le moteur via un petit bouton sur le guidon qui va accélérer le moteur du vélo. Une fonction pratique pour les cotes.

Module Smart Connect.

Le Tenways CGO009 est équipé d’un module Smart Connect intégré au vélo qui permet d’associer le Tenways CGO009 à une application pour smartphone. L’application permet d’avoir un aperçu sur le trajet effectué, l’autonomie de la batterie. L’application a évolué et désormais elle permet aussi de localiser le vélo, de définir des zones de notification et des alertes de détection de mouvement. Fixez votre smartphone à la potence à l’aide d’un support de guidon et profitez de toutes les fonctionnalités de l’application TENWAYS.

Prix et Disponibilité.

Le Tenways CGO009 est commercialisé au prix conseillé de €2.399 depuis le site de la marque