Nothing Ear (2) Black, juste de la couleur ou réelle nouveauté ?

C’était hier en soirée que Nothing dévoilait les « Nothing Ear (2) Black », une nouvelle paire d’écouteurs qui est le fruit d’une évolution des modèles précédents. En tout cas c’est ce que nous annonçait hier via YouTube sur sa chaine le constructeur. Alors pour le coup, juste de la peinture ou une évolution ?

Nothing devrait prochainement dévoiler son tout nouveau smartphone emblématique le Nothing Phone (2). Si l’annonce a été faite que celui-ci sortirait en juillet, le 11 précisément. En attendant, que l’annonce soit officielle la marque a décidé de dévoiler quelques jours plus tôt, une nouvelle paire d’écouteurs.

Nothing Ear (2) Black, quoi de neuf ?

Si certains s’attendaient à voir avec ces nouveaux venus Nothing Ear (2) Black, une évolution des Nothing Ear (2) sortie il y a déjà plusieurs mois, ils vont être déçus. En effet, la différence entre les deux n’est pas technique, mais purement esthétique.

La nouveauté technique se fait davantage sur ses écouteurs Nothing ear (Stick) qui eux ont aussi eu droit à une évolution et notamment l’insertion de la technologie de réduction de bruit active.

Un nouveau logiciel de gestion !

La nouveauté concernant les écouteurs se fait surtout d’un point de vue applicatif avec l’arrivée d’une nouvelle application de gestion et de contrôle pour les écouteurs à installer sur le téléphone.

De fait, la grosse nouveauté de cette application est son égaliseur avancé qui offre plus de réglages par rapport à la version précédente.

Ainsi cette nouvelle version permet de gérer huit bandes contre 3 pour l’ancienne version. Autre détail intéressant, il est possible pour ceux qui le souhaitent de configurer un « style sonore » et de créer un profil. Ce profil pourra notamment être partagé à un ami ou tout autre utilisateur via un QR Code.

Ainsi, on peut d’ores et déjà imaginer que certains s’amuseront à créer des profils selon les styles musicaux. Des profils, Jazz, R&B, Techno, HardCore, HardRock pourrait bien voir le jour et être partagés par la communauté d’utilisateurs des Nothing Ear (2) version Black.

Prix et Disponibilité.

Les Nothing Ear (2) Black sont disponibles sur le site du constructeur au prix de 149 euros. Si ceux-ci sont pour le moment uniquement disponible sur le site, la marque annonce d’ici la fin juillet une disponibilité chez les revendeurs également.