Nothing annonce l’évènement de lancement du Nothing Phone (2a).

L’entreprise technologique londonienne Nothing a annoncé hier la date officielle de lancement du Nothing Phone (2a). Une date qui est annoncée pour le 5 mars à 13h30. Un smartphone qui pourrait être une version allégée de son Nothing Phone (2) sorti en juillet de l’année passée et qui laissera un peu de répit d’ici la sortie prochaine d’un Nothing Phone (3).

Dans le monde du smartphone ou les gros constructeurs tiennent une grosse part de marché, un nouvel « ovni » est arrivé sur le marché depuis la Grande-Bretagne voilà plus ou moins un an et demi. Cet ovni c’est la marque de smartphone Nothing

Que dire sur le Nothing Phone (2a) ?

Alors, bien sûr tout ce que vous allez lire ci-dessous ne sont que des rumeurs, des suppositions…bref vous l’avez compris, rien encore de vraiment officiel même si plusieurs spécifications sont assez proches de la réalité.

Ainsi, ce nouveau venu qui sera présenté comme une version possiblement allégée du Nothing Phone (2) devrait embarqué un processeur Mediatek Dimensity 7200 gravé en 4 nm, au lieu d’un processeur Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen comme la version (2). Il sera probablement doté de 8 Go à 12 Go de mémoire vive et d’une capacité de stockage allant de 128 Go à 256 Go.

Pour ce qui est de l’écran, les rumeurs font état d’un écran de 6.7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz et une résolution en 1080p.

La Connectivité dans tout ça ?

Une chose est sûre, le Nothing Phone (2a) sera bien 5G. Il devient d’ailleurs presque inconcevable de nos jours de sortir un smartphone uniquement en 4G même dans le milieu de gamme. Coté Wi-Fi, ce nouveau venu ne bénéficierait pas de Wi-fi 6 et encore moins de Wi-Fi 6E et de Wi-Fi 7. Il faudra certainement attendre juin et la sortie du Nothing Phone (3). Le Bluetooth sera forcément présent, avec sans doute une version 5.3.

Prix et Disponibilité.

Selon certaines rumeurs toujours, le prix de vente du Nothing Phone (2a) pourrait se situer aux alentours des 400€.