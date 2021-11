NBK752, le nouveau système Mesh Orbi WiFi 6 qui propose de la 5G.

Netgear vient de lever le voile sur son NBK752, un nouveau système Mesh Orbi WiFi 6 qui propose de la 5G. Une solution qui pourrait séduire ceux pour qui la connexion internet filaire classique est pourrie.

Faut-il encore vous présenter Netgear ? Si c’est le cas, il est temps alors d’aller relire toutes les news et les tests que nous avons déjà publiés sur le constructeur. Et pour cause, le constructeur est un mastodonte et leader sur le marché des produits réseau grand public et PME.

La marque propose d’ailleurs différentes solutions Wi-Fi selon les besoins. Et parmi ces solutions ses boitiers « Orbi ».

NBK752, plus que du Wi-Fi 6, la 5G en plus.

Il semblerait que Netgear ait pris le train en marche concernant la 5G. En effet, ce tout nouveau système Mesh Orbi WiFi 6 NBK752 s’offre une particularité en plus que ses prédécesseurs, celle d’avoir de la 5G.

La marque nous confie :

« Avec une couverture 5G en constante progression, posséder une connexion internet très haut débit devient chaque jour un peu plus facile. Le nouveau système Mesh 5G Orbi WIFi 6 conçu par NETGEAR combine un système Mesh Orbi WiFi 6 primé à une connectivité mobile 5G entièrement compatible avec la 4G et la 4G+. »

Le pack NBK752 se compose d’un routeur et d’un satellite dans la plus pure tradition des produits Orbi. Netgear annonce par ailleurs une couverture Wi-Fi jusqu’à 350 m2. Du Wi-Fi qui propose dans ce cas une solution tri bande offrant un débit allant jusqu’à 4,2 Gbit/s.

Pour rappel, Netgear se réserve un Stream Wi-Fi pour faire transiter la connexion entre la base et le satellite. Pour ce qui est des normes Wi-Fi étant donné que ce pack est doté de Wi-Fi 6, il gère les normes 802.11a/b/g/n/ac/ax.

À noter que Netgear annonce la possibilité pour ce système Mesh Orbi WiFi 6 5G NBK752 de supporter jusqu’à 40 appareils simultanément. Pour cela, le NBK752 s’appuiera sur un processeur Quad-core, 1.4GHz avec 1Go de mémoire.

Niveau connectique, Netgear a pensé à tout et propose deux ports Ethernet Gigabit qui permettront de repartir du satellite en filaire vers un switch par exemple. Comme pour les autres produits de la marque, il est possible de tout configurer directement depuis son smartphone au travers d’une application dédiée par Netgear pour les produits Orbi.

Prix et Disponibilité.

Le système Mesh 5G Orbi WiFi 6 NBK752 est disponible en pré-commande, en exclusivité sur la boutique en ligne NETGEAR, au prix public conseillé de 1 199 EUR, avec une date de livraison estimée à fin novembre.