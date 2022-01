Microsoft Surface Trio, trois écrans sinon rien !

Faut-il s’attendre à voir surgir le Microsoft Surface Trio ? C’est en tout cas ce que pourrait laisser supposer un brevet déposé par le géant de chez Redmond. Alors le Microsoft Surface Trio suit e logique du Microsoft Surface Duo ?

Et si nos prochains smartphones feraient également office de tablette ? C’est en tout cas ce que laisse supposer le brevet déposé par Microsoft sur un appareil pour le moins surprenant qui serait doté de trois écrans pliables.

Pour ceux qui l’auraient déjà oublié, Microsoft c’est aussi lancé dans le marché des smartphones avec son Microsoft Surface Duo il y a quelques mois maintenant. Le constructeur souhaitant faire concurrence à Samsung et les autres fabricants de smartphone.

Microsoft Surface Trio, mais est-ce vraiment raisonnable ?

Difficile de juger pour le moment mais en tout cas sur le schéma que l’on peut retrouver sur le brevet déposé par l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) le 23 décembre on peut découvrir en effet un produit qui se déplie en trois parties tel un panneau japonais.

Selon le schéma, on peut découvrir que ce produit est équipé de trois écrans reliés entre eux par des charnières. Un procédé qui nous fait donc penser à Microsoft Surface Duo mais avec un écran supplémentaire.

Alors, certes, ce procédé offre un avantage indéniable ! Celui d’avoir un smartphone déplié qui aurait la taille d’une vraie tablette. De fait, actuellement la problématique des smartphone pliable selon moi est qu’une fois ouvert, le format « carré » offre peu d’intérêt si ce n’est d’avoir deux application cote à cote.

Avec trois écrans, on arriverait donc davantage sur un format similaire au 16:9 et donc à une tablette ou un écran d’ordinateur (mais plus petit bien sûr).

En outre, avec ce système de triptyque, un des écrans une fois le téléphone fermé serait « à l’extérieur ». Dès lors, l’utilisateur pourrait utiliser le téléphone même fermé.

Trois écrans et un inconvénient !

Si l’idée est intéressante, on se retrouve par contre avec un autre « soucis » selon moi. Le même que su les smartphones pliable d’ailleurs. On risque de se retrouver avec un smartphone de l’épaisseur « d’une brique » à mettre en poche.

Prix et Disponibilité.

Mais bon, ne fantasmons pas trop vite, aucune information n’a fuité pour le moment de chez Redmond concernant une possible mise en route, fabrication du produit.