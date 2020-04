LG Velvet, sortie prévue pour le 7 mai.

LG qui a toujours su proposer des modèles de smartphones intéressants renouvellera sa gamme de smartphones LG G avec le LG Velvet dont la sortie est prévue pour le 7 mai. Bonne nouvelle, des informations concernant ce modèle ont été trouvées sur internet.

LG a toujours su séduire les consommateurs avec des smartphones originaux qui possèdent de belles spécifications. Notamment avec sa gamme G qui existe déjà depuis plusieurs années. On avait d’ailleurs eu l’occasion en 2016 de tester le LG G4.

Depuis la marque a su suivre les tendances du marché et proposer à la fois des haut de gamme, mais aussi des smartphones à prix plus abordable.

LG Velvet, un smartphone milieu de gamme qui tire vers le haut de gamme ?

C’est en tout cas ce que laissent présager les informations reçues. Au cœur de ce nouveau venu, on trouvera un processeur Qualcomm Snapdragon 765. Un processeur qui apportera donc de la 5G au téléphone.

Niveau capacité mémoire, le téléphone devrait embarqué 8 Go et sera accompagné de 128Go de mémoire de stockage. Par ailleurs, il sera possible via le lecteur de carte MicroSD d’étendre la capacité de stockage du smartphone de 2 To.

La batterie embarquée annoncée sera de 4300 mAh. Une batterie qui pourra être rechargée via un chargeur fast charge au travers d’un port USB-C. À noter que pour le coup, le LG Velvet aura droit à de la charge via induction QI. On ignore cependant jusqu’à présent qu’elle sera la puissance de celle-ci.

Pour les autres technologies sans fil, le téléphone aura droit à du Wi-Fi 802.11b/g/n/ac double bande et du Bluetooth 5.0. Le NFC devrait lui aussi être présent.

LG Velvet, un smartphone pour les fans de photo ?

Le téléphone devrait être équipé d’un capteur de 48 MP accompagnés d’un capteur grand-angle de 8MP et d’un troisième 5MP. Trois capteurs placés sur le côté supérieur gauche du téléphone, l’un en dessous de l’autre. En outre, les capteurs seront accompagnés d’un flash LED.

Seul inconnue jusqu’à présent la taille d’écran.

Le téléphone sera en disponible en différents coloris comme le montre la photo à savoir : blanc, noir, Aurora, turquoise. Selon certaines rumeurs, le téléphone devrait être commercialisé aux alentours des 700€.