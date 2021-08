Le télétravail, une norme pour les employés.

Selon une étude menée par EPOS, seulement 26 % des employés sont motivés à reprendre leur emploi avec du travail sur site. Un problème pour 53% des dirigeants qui souhaitent que les employés travaillent davantage sur site.

Avec l’arrivée du Covid-19, le monde du travail a dû s’adapter, notamment suite au confinement imposer par les états. Ainsi, le télétravail est devenu une norme alors que très peu d’entreprises le proposaient à leurs employés.

La cause de ce refus issue de la part des dirigeants !

Effectivement, le télétravail a du mal à être accepté par les dirigeants qui pensent qu’avoir des gens sur site leur permet de garder une plus forte emprise sur leurs employés. Pourtant, avec le confinement on a vu que la plupart des solutions apportées par les ITs se sont avérées plus qu’efficaces.

Wi-Fi, 4G les bonnes technologies.

En effet, avec le Wi-Fi, les employés ont pu se « détacher » du bureau câblé pour passer par des ordinateurs portables équipés de Wi-Fi et de Bluetooth. Il faut dire que depuis 2 ans, de plus en plus d’entreprises ont adopté des concepts de bureau « mobile » les fameuses solutions « FLEX ». Et petit à petit les ordinateurs de bureaux et stations de travail ont laissé leur place au notebook.

Une fois à la maison, les employés ont su très vite profiter de leur connexion Wi-Fi pour travailler dans n’importe quelle pièce. La 4G apporte elle aussi sa solution pour tous ceux qui n’ont pas de bonne connexion sur une ligne fixe.

Certains villages et régions de France proposent même aux travailleurs nomades des zones d’habitation « idéale » pour le télétravail. Certains hôtels proposaient des packages « télétravail ».

Plus de réunions virtuelles.

Les outils pour les réunions comme les logiciels Teams, Zoom…et les accessoires comme les casques audio et les caméras ont su évoluer avec le marché également. De nombreuses solutions de casques audio ont un grand succès. Des réunions virtuelles qui s’intensifient selon EPOS.