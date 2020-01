HP Elite Dragonfly, un notebook équipé de 5G.

Si Lenovo a fait le buzz lors du CES en présentant un notebook avec une puce 5G, c’est désormais aussi le cas chez HP avec le HP Elite Dragonfly. Un PC convertible compact professionnel ultra léger.

Si vous pensiez que le monde du notebook était mort, il n’en est rien. En effet, alors que certains avait prédit que les tablettes et les smartphones supplanteraient les PC portables, quelques années plus tard, le marché du PC portable se porte plutôt bien.

HP Elite Dragonfly, une nouvelle ère dans le monde des PC portables.

Inutile de vous rappeler que HP est loin d’être novice dans le secteur des PC portables. En effet, la marque a même fait de ce segment, son marché principal auprès des entreprises. Effectivement, il est rare de trouver de grosses entreprises dont les employés, cadres, manager ne sont pas doté d’un PC portable HP.

Cette fois avec le HP Elite Dragonfly, la marque s’adresse une fois de plus au plus nomade d’entre vous. Tout d’abord en proposant un PC portable de type ultrabook de petite taille et ultra léger.

En outre, cet ordinateur est pour le moins bien fourni en matière de connectivité. De fait, outre le Bluetooth et le Wi-Fi, ce modèle embarque également une puce Qualcomm 5G.

Alex Katouzian, Vice-président senior et Directeur général de la branche mobile chez Qualcomm Technologies, Inc déclare :

« Qualcomm conserve sa position dominante sur le marché des PC à connectivité LTE, grâce à laquelle les utilisateurs bénéficient de débits ultrarapides en situation de mobilité. Nous nous réjouissons de participer au lancement de PC 5G en collaboration avec HP ».

Quoi d’autre d’intéressant pour ce HP Elite Dragonfly ?

En outre, l’ordinateur est également doté d’une technologie de localisation d’appareils. Ainsi, en cas de vol ou de perte, il sera facile de récupérer l’ordinateur.

L’écran est quant à lui doté de la technologie de pointe HP Sure View Reflect qui permet de travailler en toute discrétion. Ainsi, le mode Confidentialité protège immédiatement l’écran des regards indiscrets en affichant un filtre distinctif de couleur cuivre.

Enfin, sachez que HP a choisi de travailler avec Intel en intégrant un processeur Intel® Core™ vPro® de 10ème génération.