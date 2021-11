Toyota C-HR Edition 2022, un nouveau design et plus connecté.

Avec son Toyota C-HR Edition 2022, le constructeur japonais renouvelle son SUV Hybride vedette et lui donne encore un peu plus de style et de connectivité.

Le SQUV est sans aucun doute, le segment phare qui a la cote actuellement auprès des automobilistes. Il donne souvent une impression de sécurité et de masse. Et dans ce segment, Toyota comme toutes les marques possède elle aussi son modèle phare ; le Toyota C-HR.

Toyota C-HR Edition 2022, design, élégant et connecté.

Le constructeur remet quelque peu au gout du jour son SUV qui a vu le jour il y a déjà un peu plus de trois ans. Un « relifting » qui passe par des jantes alliage de 18 pouces et une peinture Améthyste avec toit noir, ou monoton.

Un renouveau qui passe aussi par l’intérieur de la voiture. Ainsi ce nouveau Toyota C-HR Edition 2022 se voit doté d’un nouvel habitacle avec l’habillage des sièges qui bénéficie d’une nouvelle combinaison de tissu et de cuir synthétique souple. En outre, le constructeur japonais a aussi travaillé sur les autres parties de l’habitacle dont notamment les garnitures.

A lire également :Toyota RAV4 TRAIL : toujours aussi connecté. Avec son nouveau Toyota RAV4 TRAIL, la marque asiatique élargit sa gamme de SUV hybride auto rechargeable avec une nouvelle finition Trail. Après tout le SUV le plus vendu au monde depuis…

Toyota Smart Connect, plus de connectivité dernier cri !

Toyota rajeunit cette nouvelle Toyota C-HR Edition 2022 également en passant par la case nouvelles technologies. Ainsi, cette nouvelle version profitera du tout nouveau système Toyota Smart Connect. Celui-ci permet d’afficher sur son écran tactile huit pouces d’une série de services connectés, notamment la navigation connectée permettant de recevoir les informations de trafic en temps réel.

Des informations reçues directement par le nouveau module de communication de données (DCM). Par ailleurs, l’infodivertissement peut également être couplé à votre smartphone au travers d’une connexion sans fil avec Apple CarPlay® et Android Auto.

Bonne nouvelle donc pour tous ceux qui ont leurs applications fétiche par exemple Waze. Ils pourront en profiter pleinement directement sur l’écran 8 pouces du Toyota C-HR Edition 2022. À noter que Toyota propose également son système Toyota Smart Connect Plus qui propose d’autres fonctionnalités connectées notamment en matière de navigation.

Prix et Disponibilité.

Le système Toyota Smart Connect proposé sur ce nouveau SUV de Toyota est fourni de série et sera effectif pour une durée de quatre ans. Vous n’aurez pas besoin de débourser un centime en plus.