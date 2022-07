MR80X, un nouveau routeur Wi-Fi 6 chez Mercusys.

MERCUSYS nous propose son routeur MR80X, un routeur Wi-Fi destiné au grand public et qui embarque du Wi-Fi 6 et quatre antennes externes amovibles pour offrir du signal Wi-Fi partout dans la maison.

La marque poursuit sa progression sur le marché des produits dédié aux réseaux informatiques grand public. Ainsi après avoir proposé il y a quelques sa solution MESH, la marque revient cette fois sur un produit plus « basique » à savoir un routeur Wi-Fi.

Routeur Mercusys MR80X, pour des connexions stables et rapides en WiFi 6.

C’est en tout cas ce que nous annonce la marque via un « slogan » ou une phrase clé comme diraient les pros du marketing. Pour ce faire, ce routeur MR80X embarque une solution Wi-Fi 6 intégrant les standards 802.11ax/ac/a/b/g/n le tout en double bande 2.4GHz et 5GHz. La marque annonce un débit cumulé pour les deux bandes de atteignant jusqu’à 3 Gbps (2402 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2.4 GHz). Et pour y arriver, le routeur pourra s’appuyer sur des technologies comme du MU-MIMO et OFDMA pour réduire la congestion et quadrupler le débit moyen.

Le routeur MR80X est également équipé de quatre antennes externes multidirectionnelles à gain élevé avec Beamforming. Vous l’aurez compris, leur rôle fournir un maximum de signal dans toute la maison, et ce le plus loin possible. En outre, la marque annonce intégrer la technologie « smart connect » qui choisit intelligemment la meilleure bande disponible pour chaque appareil.

Pour ce qui est de la sécurité de votre réseau, ce routeur embarque le support du WPA3. Niveau connectique, le routeur propose un port WAN et trois ports LAN Gigabit Ethernet.

Prix et Disponibilité.

Le routeur MERCUSYS MR80X est proposé au prix public indicatif de 79,99 euros TTC. Il est d’ores et déjà disponible à la vente.