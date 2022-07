Lancement des HUAWEI FreeBuds Pro 2.

HUAWEI FreeBuds Pro 2, une nouvelle génération de produits phares acoustiques parmi les écouteurs TWS voir le jour chez le constructeur chinois qui une fois de plus se réinvente.

Si vous pensiez que la marque Huawei était finie, c’était sans compter sur la ténacité de la marque à rebondir. Ainsi, la marque nous dévoile après ses montres connectées une nouvelle paire d’écouteurs de type intra auriculaire de type True Wireless.

HUAWEI FreeBuds Pro 2, ils mettent la barre encore plus haute en matière d’expérience audio.

C’est, en tout cas, ce que nous annonce le constructeur chinois nous annonce. Pour ce faire, Huawei a choisi une fois de plus comme partenaire audio Devialet. La marque a en effet une réputation qui n’est plus à prouver dans le monde de l’audio de qualité.

Huawei nous annonce que :

« Nous avons travaillé ensemble pour affiner l’expérience acoustique procurée par les HUAWEI FreeBuds Pro 2 et garantir que même les audiophiles les plus exigeants soient satisfaits de par une excellente qualité de son ».

Les HUAWEI FreeBuds Pro 2 intègrent une technologie baptisée « Ultra-hearing True Sound Dual Driver ». Cette technologie a pour objectif de diffuser des aigus et des harmoniques clairs et précis et des sons graves plus percutants. Le tout opérant dans une gamme de fréquences de 14 Hz à 48 kHz.

Parmi les autres intégrations, le constructeur nous cite la technologie « Triple Adaptive EQ ». Celle-ci peut adapter automatiquement le son à la structure du canal auditif, à la posture et au volume. À noter que les écouteurs supportent également les codecs et certifications comme LDAC™, HWA ou encore Hi-Res Audio Wireless.

Un meilleur rendu pour les conversations grâce à l’ANC.

Si la réduction de bruit active est présente pour l’écoute de vos morceaux de musique, elle l’est aussi pour votre voix. De fait, les écouteurs sans fil de Huawei sont dotés du système « 4-Mic Call Noise Cancellation » qui a pour effet de neutraliser les bruits ambiants autres que celui de la voix de l’utilisateur.

Enfin, dernier détail, mais intéressant, les écouteurs peuvent être connecté à deux appareils, pour recevoir automatiquement des appels. Cette fonction de double connexion est compatible avec les appareils Huawei, dont des smartphones, tablettes, PC et montres, ainsi qu’avec les systèmes intelligents Android, iOS et Windows.

On terminera par vous dire que l’autonomie de ces écouteurs est de 4 heures en mode écoute continue et avec ANC et 6.5 heures lorsque la fonction ANC est désactivée. Le boitier de rangement fait aussi office de boitier de charge et étend l’autonomie à 18 heures (ANC actif) et 30 heures.

Prix et Disponibilité.

Les HUAWEI FreeBuds Pro 2 seront disponibles à partir du 13 juillet 2022 au prix de €199,99.