Prolongation pour Huawei chez BT.

L’opérateur britannique BT a demandé une prolongation du délai gouvernemental pour retirer les équipements Huawei de son réseau central. Et ce afin d’être en mesure d’atteindre les objectifs fixés par l’état.

Suite aux accusations américaines concernant les produits réseau de Huawei et une potentialité d’insécurité des équipements, Huawei s’est vu perdre un grand nombre de ses clients à cause des décisions prises par les gouvernements européens de retirer Huawei de leurs réseaux télécom.

BT veut pouvoir conserver quelques mois de plus pour atteindre l’objectif de l’état.

En effet, l’état britannique a imposé à tous les opérateurs opérant sur son territoire de réduire à 35% le parc d’équipement Huawei chez les opérateurs d’ici 2023. L’état veut même qu’en 2027, plus aucun appareil du constructeur chinois ne soit présent dans les infrastructures des opérateurs télécom britanniques.

Huawei banni de Grande-Bretagne pour 2023 ? La décision de la Grande-Bretagne de réduire le % d’équipement Huawei sur ses réseaux ne serait qu’un début. En effet, selon certains tabloïdes anglais, le but final du gouvernement serait de se…

Toutefois, BT a demandé à l’état un report de quelques mois de la date limite concernant la suppression à 35% des équipements Huawei. Une demande qui pour BT est liée à l’impact significatif de Covid-19 (coronavirus) sur ses progrès au cours des deux dernières années.

L’opérateur a souligné que les restrictions imposées à l’accès aux sites, la disponibilité limitée des ressources et les tests et déploiements matériels retardés, ont tous entraîné des retards de planification importants et des absences de personnel.

Pour rappel, BT a comme les autres opérateurs jusqu’à janvier 2023 pour n’avoir plus que 35% d’équipements Huawei dans son réseau. Enfin, notons au passage que le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) a décidé de reporter de six mois l’exigence du réseau d’accès à fin juillet 2023, en raison de difficultés liées à la pandémie.

BT a ajouté qu’il continuait à assurer la liaison avec le DCMS et le National Cyber ​​​​Security Center (NCSC) pour garantir que son programme puisse être achevé rapidement et en toute sécurité, ajoutant qu’il reste « confiant que la date limite finale de 2027 pour la livraison de nouveaux équipements via le réseau 5G est réalisable ».

Source.