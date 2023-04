Répéteur Mercusys ME70X, la nouvelle solution pour étendre votre Wi-Fi.

La marque Mercusys annonce l’arrivée prochaine de son nouveau Répéteur Mercusys ME70X. Un répéteur Wi-Fi grand public de type « Wall Plug » ou en bon français qui vient se brancher sur une prise murale.

Après nous avoir dévoilé il y a peu sa nouvelle solution Mesh avec ses Mercusys Halo H90X, la marque propose cette fois un produit plus « basique » bien connu du grand public, un répéteur mural. Celui-ci a pour objectif d’étendre le signal Wi-Fi de votre maison.

Répéteur Mercusys ME70X, WiFi 6 et jusqu’à 1800 Mbps.

Ce nouveau répéteur Wi-Fi grand public a pour objectif d’offrir une solution simple et facile à mettre en place pour étendre le Wi-Fi dans une maison. Ce boitier à venir fixer sur une prise murale est équipé de deux antennes externes. Il est également doté d’un port Ethernet Gigabit qui permettra de raccorder un réseau filaire également. Il est également muni d’un bouton WPS pour l’ajout sur le réseau d’un nouveau périphérique facilement.

Pour ce qui est des normes Wi-Fi présentent et supportées par l’appareil, on trouve les normes 802.11a/b/g/n/ac/ax bref jusqu’au Wi-Fi 6. Le tout en double bande 2.4GHz et 5 GHz. À ce propos, la marque annonce par ailleurs un débit maximum cumulé en Wi-Fi de 1800 Mbps (574 Mbps en 2.4GHz, 1201 Mbps en 5GHz).

Comme pour le reste de la gamme des produits réseau Wi-Fi de la marque, ce Répéteur Mercusys ME70X peut aussi être configuré et administré via l’application MERCUSYS depuis votre smartphone (Android, iOS). Il sera également possible depuis l’application de l’associer à votre réseau avec tous les autres équipements que vous pourriez avoir de la marque.

Par ailleurs, il sera possible de l’associer soit en mode RE soit en mode point d’accès. Enfin, dernier détail intéressant, le Répéteur Mercusys ME70X est doté d’une LED en façade qui s’allumera en vert ou en rouge selon la qualité de signal Wi-Fi de votre box, si celle-ci est trop loin.

Prix et Disponibilité.

Le répéteur WiFi 6 AX1800 Mercusys ME70X sera disponible prochainement au prix public indicatif de 59,90 € TTC.