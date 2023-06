Le répéteur ME70X de Mercusys disponible à la vente.

Après une annonce il y a deux mois, le répéteur ME70X de Mercusys est désormais commercialisé. Effectivement, ce nouveau répéteur Wi-Fi intégrant du Wi-Fi 6 avait été annoncé par la marque au mois d’avril dernier.

Mercusys est une société spécialisée dans les solutions réseau et les produits Wi-Fi. Fondée en 2017, l’entreprise a décidé de s’orienter sur le marché des produits réseau grand public et PME. La marque tente depuis un peu plus d’un an de pénétrer le marché français. Pour ce faire elle propose des routeurs, des points d’accès et aussi des répéteurs Wi-Fi.

Mercusys ME70X, du WiFi 6, mais pas de WiFi 6E.

Ce nouveau venu chez le constructeur nous avait été annoncé début avril et nous annonçait de bonnes références. De fait, ce nouveau venu est équipé de deux antennes à hauts gains pour permettre à la fois une bonne qualité du signal, mais aussi une portée conséquente.

Pour ce qui est des normes supportées, on retrouve du 802.11a/n/ac/ax sur la gamme de fréquence des 5GHz, et du 802.11b/g/n/ax sur la gamme de fréquences des 2.4GHz. La marque annonce par ailleurs, un débit cumulé de jusqu’à 1800 Mbps.

Outre sa possibilité d’étendre le réseau Wi-Fi de votre box, il est également doté d’un port Ethernet Gigabit qui permettra de repartir soit vers un équipement filaire type PC, console, décodeur, IPTV ou encore vers un switch.

On notera également la présence d’un bouton WPS qui permettra de sécuriser facilement son Wi-Fi et d’ajouter un périphérique supplémentaire sur le réseau par simple pression du bouton.

Contrôler votre réseau depuis votre smartphone.

Mercusys nous rappelle également que le répéteur ME70X peut-être configuré directement depuis un smartphone au travers de l’application dédiée de la marque qui permet à la fois la configuration de l’équipement, mais également la prise de contrôle et d’avoir un aperçu sur le réseau, les machines connectées sur le Wi-Fi du répéteur…

Prix et Disponibilité.

Le Mercusys ME70X est commercialisé au prix public recommandé de 69,99€ TTC .