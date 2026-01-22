Huawei lance le Mate X7, le smartphone pliable sans compromis : performances, photo et design réinventés

Le marché des smartphones pliables continue d’évoluer à grande vitesse, et Huawei entend une nouvelle fois redéfinir les standards de cette catégorie avec le Huawei Mate X7. Présenté lors du HUAWEI Flagship Product Launch Event à Dubaï le 11 décembre 2025, ce modèle illustre la volonté du constructeur de proposer une expérience haut de gamme sans compromis, alliant design, puissance et polyvalence.

Depuis plusieurs années, Huawei étend son expertise dans les terminaux pliables et positionne ses produits comme des alternatives crédibles aux flagships classiques. Avec le Mate X7, la marque étoffe son catalogue d’un appareil qui mise autant sur la fiabilité que sur la créativité, en offrant des solutions avancées pour la photographie mobile, l’endurance et la prise en main quotidienne.

Une caméra True-to-Colour pour des clichés plus réalistes

Huawei a conçu le Mate X7 en mettant l’accent sur la justesse des couleurs et la qualité d’image, notamment grâce à des innovations au niveau des capteurs photo et des traitements d’image.

Ce smartphone pliable ne se contente pas d’un format impressionnant : il propose une restitution des scènes fidèle à la réalité, même dans des conditions lumineuses complexes ou en basse lumière.

Technologie HDR et zoom périscopique au service de la polyvalence

Huawei met en avant une caméra True-to‑Colour capable d’augmenter la captation de lumière de façon significative et d’offrir une meilleure précision des tonalités. Cette approche technique vise à réduire les dominantes de couleur qui peuvent perturber les clichés en extérieur ou dans des environnements contrastés. Le résultat promet des images équilibrées, riches en détails et en nuances.

Le téléobjectif macro 50 MP complète l’ensemble photo

Pour renforcer l’aspect photographique, le Mate X7 intègre également une caméra Ultra Lighting HDR dotée d’une optique à quatre éléments et d’une lentille en verre de 0,4 mm. Cette configuration assure une qualité d’image constante, qu’il s’agisse de paysages lumineux ou de prises de vue en intérieur. La finesse des détails reste une priorité même lorsque la lumière vient à manquer.

La vidéo HDR 4K pour les créateurs de contenu

Au cœur de l’expérience visuelle, le smartphone dispose d’un téléobjectif macro de 50 MP équipé d’un système périscopique compact offrant un zoom optique 3,5x. Cette composante permet de capturer aussi bien de grands panoramas que de très petits sujets avec une netteté appréciable, ce qui élargit le champ d’utilisation pour les amateurs de photographie mobile et de contenus créatifs.

Une architecture pliable ultra-résistante pensée pour durer

Au-delà de la photo, Huawei introduit une technologie Ultra HDR Video qui apporte une plage dynamique de 17,5 EV pour des vidéos en 4K haute définition. Cette approche est pensée pour les utilisateurs désirant produire des séquences dignes d’une captation professionnelle, avec des couleurs plus riches, des contrastes prononcés et une finesse de rendu notable, quelles que soient les conditions de luminosité.

Verre Kunlun et structure composite renforcée

L’un des points clés de ce modèle réside également dans sa construction et sa capacité à résister à l’épreuve du temps. Huawei a développé une architecture pliable ultra‑fiable, qui combine matériaux haut de gamme et innovations mécaniques. L’écran externe est protégé par le verre Ultra Durable Crystal Armour Kunlun Glass, conçu pour offrir une résistance accrue face aux rayures et aux impacts du quotidien.

Un smartphone certifié IP58 et IP59 pour une meilleure durabilité

La charnière de précision avancée, intégrant un mécanisme à cinq arcs en acier à ultra‑haute résistance, participe à la robustesse générale de l’appareil. À l’intérieur, l’écran bénéficie d’une structure composite à trois couches qui limite les plis, atténue l’usure et améliore la durabilité globale du système pliable.

Une batterie de 5 300 mAh avec recharge rapide filaire et sans fil

Le châssis du Mate X7 est réalisé en aluminium de qualité aéronautique, ce qui assure une base solide sans alourdir le smartphone. La coque arrière, en fibre composite Brocade, prolonge cette logique de résistance tout en donnant à l’appareil une allure raffinée. Enfin, les certifications IP58 et IP59 confirment une protection élevée contre l’eau et la poussière, un atout non négligeable pour un smartphone à usage intensif.

Refroidissement SuperCool VC pour garder des performances stables

Sur la scène des performances, Huawei a intégré une batterie Silicon‑Carbon Anode de 5 300 mAh, compatible avec la recharge SuperCharge 66 W filaire et la recharge sans fil 50 W. Cette combinaison permet de recharger rapidement l’appareil, ce qui est essentiel pour les utilisateurs sollicitant leur smartphone tout au long de la journée.

Un design premium et minimaliste en cuir vegan

Pour gérer la dissipation thermique, surtout lors des sessions de jeu ou de multitâche intensif, le Mate X7 intègre un système SuperCool VC & Graphene de 3 550 mm². Cette technologie de refroidissement devrait maintenir des performances stables même lors de longues périodes d’utilisation, une caractéristique appréciable notamment pour les usages professionnels ou créatifs.

Coloris Nebula Red ou Black, à chacun son style

Au niveau du design, Huawei opte pour une esthétique qui marie modernité et sophistication. Le module photo, baptisé « Time‑Space Gate », se distingue par des courbes multidimensionnelles et évoque une finition inspirée de la taille du cristal. Cette signature visuelle contribue à donner au Mate X7 une identité propre, immédiatement identifiable.

Prix et disponibilité du Huawei Mate X7 en France

Le smartphone est disponible en deux coloris : Nebula Red et Black, tous deux dotés d’un revêtement en cuir vegan qui renforce l’aspect premium tout en répondant aux attentes d’une clientèle sensible aux matériaux alternatifs.

Récapitulatif technique du Huawei Mate X7

• Format : smartphone pliable

• Caméra True‑to‑Colour avec meilleure captation lumineuse

• Caméra Ultra Lighting HDR à optique innovante

• Téléobjectif macro 50 MP avec zoom optique 3,5x

• Ultra HDR Video — plage dynamique 17,5 EV en 4K

• Verre Ultra Durable Crystal Armour Kunlun Glass

• Charnière à cinq arcs et structure interne composite

• Châssis en aluminium aéronautique + coque en fibre composite Brocade

• Certifications IP58 / IP59

• Batterie 5 300 mAh (SuperCharge 66 W / 50 W sans fil)

• Dissipation thermique SuperCool VC & Graphene

• Coloris : Nebula Red, Black (cuir vegan)

• Prix : 2 099 € TTC

