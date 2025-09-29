Huawei leader du marché du smartphone pliable : l’ascension d’un constructeur audacieux

Huawei se positionne désormais comme le leader incontesté du marché des smartphones pliables au niveau mondial. Selon les dernières données de l’institut Canalys, la part de marché des ventes de modèles pliables au premier semestre 2025 atteint 48 % pour Huawei, contre seulement 20 % pour Samsung. Ce renversement marque une étape décisive dans l’évolution d’un segment jusqu’alors dominé par les marques sud-coréennes.

La marque Huawei, autrefois cantonnée à un rôle de challenger dans l’univers des smartphones grand public, étoffe aujourd’hui son catalogue avec une gamme complète de modèles pliables, du segment premium aux modèles plus accessibles. Cette diversification s’accompagne d’une stratégie cohérente d’innovation technologique, permettant à Huawei de capter l’attention des amateurs de design et de fonctionnalités avancées.

L’ampleur du virage : d’outsider à leader

Le bond est spectaculaire : en 2024, Samsung représentait 45 % des ventes de smartphones pliables, tandis que Huawei se contentait de 24 %. En 2025, Huawei double presque cette position pour atteindre 48 %, tandis que Samsung chute à 20 % dans ce segment. Ce renversement traduit non seulement une dynamique interne favorable à Huawei, mais aussi une évolution de la demande vers des modèles variés, y compris dans les gammes « milieu de gamme ».

A relire : Test : Huawei Watch D2, une montre connectée orientée vers la santé. Aujourd’hui, nous examinons la dernière montre connectée de Huawei, la Huawei Watch D2. Cette montre promet d’apporter des innovations dans le suivi de la santé grâce à ses fonctionnalités avancées et son…

Le marché des smartphones pliables reste encore de niche : ces appareils représentent entre 1 % et 1,5 % des envois mondiaux de smartphones. Mais leur impact dépasse largement leur part en volume : les modèles pliables contribuent à relever le prix de vente moyen, à renforcer l’image premium d’une marque et à créer une différenciation technologique.

Une gamme pensée pour tous les profils

Huawei propose désormais une offre diversifiée de smartphones pliables, couvrant plusieurs segments de prix et usages. Parmi les modèles évoqués :

Le Mate XT Ultimate : modèle ultra‑premium, triple pliage, version 1 To + 16 Go de RAM dépassant les 4 000 USD.

Le Mate X6 , pliable horizontalement, débutant aux alentours de 1 800 USD.

Le Pura X , pli vertical (format flip), autour de 1 000 USD.

Le Nova Flip, modèle le plus abordable, à ~ 750 USD.

Cette gamme illustre comment la marque étoffe son catalogue pour adresser différents segments — du haut de gamme extrême au pliable milieu de gamme.

Facteurs de succès et défis persistants

Plusieurs éléments expliquent la montée en puissance de Huawei dans le pliable :

Stratégie produits : en lançant des modèles innovants (notamment le triple pliage) et en couvrant un large spectre de prix, Huawei capte aussi bien les technophiles que les utilisateurs plus orientés rapport qualité/prix.

Marché chinois fort : la Chine présente une pénétration particulièrement élevée des modèles pliables (3,2 % des livraisons), ce qui offre un terrain favorable à Huawei.

Pression concurrentielle : Samsung, autrefois leader incontesté, voit son avance reculer dans ce segment, offrant une opportunité stratégique à Huawei.

Pour autant, des obstacles demeurent :

Prix élevé et durée de vie : les modèles haut de gamme restent chers, et la durabilité des composants (charnières, écrans) est une préoccupation constante dans les téléphones pliables.

Contraintes logistiques et technologiques : les restrictions technologiques imposées à Huawei sur les composants — notamment les puces — peuvent limiter sa capacité de production ou ses innovations futures.

Écosystème logiciel international : l’absence (ou la limitation) des services Google dans certains marchés restreint l’adoption hors d’Asie pour certains utilisateurs.

Vers un futur du pliable dominé par Huawei ?

La domination de Huawei dans ce segment est plus qu’un coup de force ponctuel : elle s’appuie sur une montée en puissance progressive, une stratégie de gamme bien articulée et une marge de manœuvre technologique forte. Si la marque parvient à surmonter les contraintes externes (sanctions, chaîne d’approvisionnement, acceptation logicielle), elle pourrait définir les standards du pliable pour les années à venir.

À moyen terme, le défi sera de passer du statut d’innovateur de niche à celui de marque de référence grand public dans le pliable. Cela signifie réduire les prix, améliorer la robustesse, élargir la distribution mondiale et rassurer les consommateurs sur la pérennité de l’investissement.

Récapitulatif technique

Part de marché mondiale des smartphones pliables (1H 2025) : Huawei 48 %, Samsung 20 %

Segment pliable dans le marché total des smartphones : ~ 1 à 1,5 %

Modèles clés de Huawei dans le pliable :

• Mate XT Ultimate (triple pliage, version 1 To + 16 Go RAM à plus de 4 000 USD)

• Mate X6 (pli horizontal, ~1 800 USD)

• Pura X (pli vertical, ~1 000 USD)

• Nova Flip (modèle le plus abordable, ~750 USD)

Croissance du marché pliable (prévisions) : le marché devrait croître rapidement grâce aux progrès en matériaux et charnières

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

