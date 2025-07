Galaxy Z Fold7 et Z Flip7 : Samsung imagine des smartphones pliables plus fins, plus légers, et encore plus malins

Le smartphone pliable devient un objet du quotidien. Avec les Galaxy Z Fold7 et Z Flip7, Samsung continue de faire évoluer son concept de téléphone qui se plie à nos vies. Encore plus fins et plus légers, ces deux modèles misent aussi sur une intelligence embarquée qui apprend à vous connaître.

Loin des effets d’annonce, Samsung affine sa gamme Z avec des appareils pensés pour s’intégrer facilement à nos routines numériques. Que vous soyez adepte de la photo, du multitâche ou simplement curieux de découvrir autre chose qu’un smartphone classique, ces deux modèles ont des arguments concrets à faire valoir.

Le Galaxy Z Fold7 : un grand écran dans la poche

Quand on ouvre le Galaxy Z Fold7, c’est un peu comme déplier un carnet. L’écran se déploie pour offrir un vrai confort de lecture ou de navigation. Films, séries, jeux, documents… tout s’affiche en grand. C’est idéal pour celles et ceux qui aiment tout faire depuis leur téléphone.

Le plus ? L’intelligence Galaxy AI s’adapte à ce grand format. Elle vous propose des raccourcis selon vos habitudes, organise votre journée, ou vous aide à mieux gérer vos applis. C’est simple, fluide, et ça fait gagner du temps.

Des photos nettes, des retouches faciles

Avec son capteur photo de 200 mégapixels, le Z Fold7 permet de faire des clichés très détaillés, même en zoomant. Et si quelqu’un passe dans le fond ? Le téléphone le détecte et vous propose de le retirer automatiquement. Plus besoin de passer des heures sur des applis de retouche : une photo propre en un clic, c’est pratique.

C’est l’un des points forts de ce modèle : aider les utilisateurs à créer facilement, sans devoir être un expert.

Le Galaxy Z Flip7 : pliable, compact et stylé

Si vous préférez les formats compacts, le Galaxy Z Flip7 pourrait bien vous plaire. Fermé, il tient dans une petite poche. Ouvert, il devient un smartphone complet. Et avec son écran extérieur (FlexWindow), on peut lire un message, contrôler sa musique ou vérifier la météo sans même l’ouvrir.

C’est un téléphone pensé pour un usage rapide et pratique. Il devient vite naturel à utiliser, surtout pour les personnes qui aiment avoir tout sous contrôle, sans prise de tête.

Discuter avec son téléphone ? Oui, mais utile

Les deux modèles intègrent Gemini Live, une IA avec qui on peut discuter. L’idée n’est pas de remplacer Google, mais de faciliter certaines actions : montrer une photo et demander où l’on peut manger ce plat, par exemple. Ou encore demander des idées de tenue selon la météo.

C’est un assistant visuel et vocal qui peut être très utile au quotidien, notamment pour les déplacements, les vacances ou la création de contenu.

Selfies, animaux et photos à partager

Le Z Flip7 est aussi taillé pour les selfies. Grâce à FlexCam, vous pouvez poser le téléphone, cadrer l’image sans les mains, et prendre la photo à distance. Pratique pour les portraits ou les photos de groupe.

Et pour les amateurs d’animaux, le mode Portrait Studio permet de transformer la photo de votre chien ou chat en illustration stylisée. Une touche fun et personnalisée qui plaira à toute la famille.

Récapitulatif technique

Galaxy Z Fold7 : Écran pliable large Capteur photo 200 Mpx IA Galaxy AI intégrée Retouches automatiques avec Generative Edit Assistant Gemini Live Format fin et léger

Galaxy Z Flip7 : Format compact avec écran externe (FlexWindow) Infos rapides avec Now Bar Mode selfie amélioré avec FlexCam Mode mains libres + Gemini Live Outils créatifs : filtres, portraits pour animaux



