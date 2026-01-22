Sony présente les écouteurs oreilles libres LinkBuds Clip : une nouvelle expérience audio qui change la donne

Sony dévoile une nouvelle orientation dans l’écoute audio nomade avec ses écouteurs oreilles libres LinkBuds Clip. Avec un design inédit à clip qui ne s’insère pas dans le conduit auditif, Sony propose une écoute « always‑on » qui permet d’écouter de la musique tout en restant conscient de l’environnement sonore. Cette approche réinvente la relation entre l’utilisateur, la musique et le monde extérieur, en particulier pour ceux qui souhaitent rester connectés à ce qui les entoure sans compromis sur le son.

La marque étoffe ainsi son catalogue d’écouteurs nomades avec une solution qui mixe confort, liberté d’écoute et technologies audio avancées. Basés sur les retours d’utilisateurs, ces nouveaux écouteurs se positionnent comme une alternative pratique aux écouteurs traditionnels intra‑auriculaires, tout en apportant des fonctionnalités intelligentes adaptées à la vie quotidienne.

Une conception à clip pensée pour l’écoute sans isolation

Les LinkBuds Clip de Sony adoptent un design qui s’écarte des standards du marché en évitant l’insertion dans le conduit auditif.

Grâce à ce design ouvert et à clip, l’utilisateur profite d’une écoute presque naturelle, similaire à celle d’une enceinte portable à proximité, tout en gardant la liberté de ses mouvements. Le confort est optimisé : pas de pression, pas d’isolation totale, ce qui réduit la fatigue auditive après des heures d’écoute.

Ce système de clip flexible s’adapte à différentes morphologies d’oreilles, assurant un maintien stable sans avoir besoin d’embouts intra‑auriculaires. Des coussinets d’ajustement interchangeables sont fournis pour améliorer l’ajustement selon les préférences personnelles ou les activités, qu’il s’agisse de déplacements urbains, de balades ou d’utilisation à domicile.

Ce choix de conception répond à une demande croissante pour des solutions audio qui ne coupent pas totalement de l’environnement, tout en offrant une qualité d’écoute satisfaisante. Il mise sur un compromis intéressant entre portabilité, confort et sécurité, notamment pour ceux qui doivent rester attentifs à leur environnement, comme les piétons ou les cyclistes.

Trois modes d’écoute pour s’adapter à chaque situation

Les LinkBuds Clip intègrent trois modes d’écoute facilement accessibles par une simple pression tactile sur l’écouteur :

Mode Standard : équilibré et riche, il propose une restitution sonore claire et détaillée, adaptée à la majorité des contenus audio comme la musique ou les podcasts. Mode Voice Boost : ce mode met l’accent sur la clarté des voix, ce qui est particulièrement utile dans les environnements bruyants ou pour suivre des conversations et des contenus narratifs. Mode Sound Leakage Reduction : dans des environnements plus calmes ou partagés, ce mode limite les fuites sonores pour ne pas déranger les personnes à proximité.

Cette flexibilité d’écoute permet à l’utilisateur d’adapter très rapidement la sortie audio selon son contexte, ce qui constitue un atout face aux écouteurs traditionnels qui se contentent souvent d’un mode d’isolation passive ou active.

Qualité sonore et technologies audio Sony

Nous ne sommes pas ici face à de simples écouteurs accessoires : Sony tire parti de son expertise en audio pour offrir une expérience cohérente avec l’identité sonore de la marque. Les LinkBuds Clip héritent de technologies que l’on retrouve sur des gammes plus haut de gamme :

• Upscaling DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) : cette technologie restaure les détails des fichiers compressés pour une restitution plus riche et plus proche de l’enregistrement d’origine.

• 360 Reality Audio : pour donner une sensation d’espace et d’immersion sonore, même avec un design ouvert.

• Égaliseur 10 bandes personnalisable via l’application Sony | Sound Connect, ce qui permet d’adapter précisément la signature sonore selon les goûts de l’utilisateur.

En plus de cela, la fonctionnalité Find Your Own Equaliser aide à définir facilement un profil sonore personnalisé, rendant l’expérience encore plus adaptée à chaque écouteur.

Le traitement du son reste fidèlement équilibré, ce qui positionne les LinkBuds Clip non seulement comme des accessoires pratiques mais aussi comme de véritables outils d’écoute au quotidien, capables de satisfaire même les amateurs de qualité audio.

Des appels vocaux maîtrisés même en environnement bruyant

Les LinkBuds Clip ne se limitent pas à la restitution musicale : ils intègrent aussi des fonctionnalités avancées pour les appels. Grâce à un capteur à conduction osseuse, la captation vocale est optimisée pour isoler la voix de l’utilisateur, ce qui améliore la clarté des conversations, même dans des environnements animés.

Cette technologie est soutenue par une réduction de bruit pilotée par l’intelligence artificielle, capable de filtrer les bruits de fond sans compromettre la clarté de la voix. Le résultat est une expérience d’appel fluide, peu importe si l’utilisateur est en train de marcher en ville ou dans un espace bruyant.

Cette attention à la qualité d’appel est importante à l’heure où de nombreuses personnes utilisent leurs écouteurs pour des réunions à distance, des appels professionnels ou des échanges quotidiens.

Confort, autonomie et fonctionnalités au rendez‑vous

Un point fort des LinkBuds Clip réside aussi dans leur confort exceptionnel. Leur légèreté et leur conception ouverte les rendent presque imperceptibles une fois portés, ce qui favorise une écoute prolongée — de plusieurs heures sans fatigue. Les coussinets de maintien supplémentaires garantissent une tenue plus sûre lors d’activités dynamiques, comme la course à pied ou les déplacements rapides.

L’autonomie annoncée est jusqu’à 37 heures, ce qui permet une utilisation toute la journée sans recharge fréquente. La charge rapide offre jusqu’à 1 heure d’écoute après seulement 3 minutes de charge, un atout pratique pour les utilisateurs pressés.

Certifiés IPX4, les LinkBuds Clip résistent à la sueur et à la pluie légère, ce qui les rend adaptés à une utilisation quotidienne variée. La connexion multipoint facilite le basculement entre plusieurs appareils sans devoir déconnecter puis reconnecter manuellement.

Les commandes tactiles intégrées offrent un accès intuitif aux fonctions essentielles, tandis que l’écoute basée sur les scènes ajuste automatiquement le son en fonction de l’environnement et des activités.

Engagement écologique et disponibilité

Sony s’inscrit également dans une démarche responsable en limitant l’usage du plastique dans l’emballage, avec environ 20 % de matériaux recyclés intégrés. Cela reflète une tendance croissante chez les fabricants d’électronique à réduire l’impact environnemental de leurs produits.

Les écouteurs LinkBuds Clip sont disponibles dès janvier 2026, proposés en plusieurs coloris tels que Greige, Noir, Lavande et Vert, avec un prix conseillé de 200 €.

Récapitulatif technique

• Design ouvert à clip, non intra‑auriculaire

• Trois modes d’écoute personnalisables

• Upscaling DSEE, 360 Reality Audio

• Égaliseur 10 bandes personnalisable

• Captation vocale avec capteur à conduction osseuse

• Réduction de bruit IA

• Autonomie jusqu’à 37 h, charge rapide

• Certification IPX4

• Connexion multipoint

• Commandes tactiles

• Application Sony | Sound Connect

