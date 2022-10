Uplock, le coffre-fort nomade pour votre smartphone.

Avec Uplock, la jeune entreprise française UpFiner propose un accessoire pour smartphone pour le moins surprenant. Il s’agit d’un coffre-fort pour votre smartphone et éviter ainsi que l’on vous vole votre téléphone quand vous êtes à la plage ou au bord de la piscine.

De nos jours, nous transportons avec nous notre smartphone ou que l’on aille. De plus, lors de nos vacances, le téléphone est souvent devenu l’appareil photo que nous avons avec nous. Un téléphone qui peut couter plus de 1000€ si vous êtes un accro au haut de gamme. Pour éviter tout vol, Brice Cavelier et Flavien Joly fondateurs de la société Upfiner, propose une solution antivol.

Uplock, le coffre-fort nomade avec alarme.

Alors, concrètement il s’agit d’un boitier dans lequel vous pourrez venir glisser votre smartphone vos écouteurs intra-auriculaire dans le boitier pour ensuite le verrouiller via un code. La taille de la boite est de 16 x 25 x 5 cm pour un poids à vide de 550 grammes.

Le boitier Uplock est en outre équipé d’un Capteur de mouvement pour la détection de vol. Le boitier est également doté d’un système sonore de 85db qui sonnera dès que le boitier sera déplacé. Pour que l’alarme s’arrête, il sera nécessaire que le boitier soit déposé.

À noter que le boitier est équipé d’un câble d’attache en acier et d’une dragonne pour le transport.

Les concepteurs du boitier nous expliquent comment le produit est né :

« Le coffre UpLock est une idée que j’ai eue lors d’un séjour en Espagne. Sur la promenade au bord de la plage il y avait un panneau « attention aux vols, surveillez vos affaires ». J’avoue que ça ne m’a pas aidé à me détendre. J’ai alors parlé de l’idée d’un coffre avec une alarme à l’ami qui m’accompagnait. Il m’a répondu que si je l’inventais, il l’achèterait. Alors je l’ai fait. »

Prix et Disponibilité.

Le boitier Uplock est vendu sur le site de l’entreprise et est commercialisé au prix de 89€ TTC.