GoPro MAX (2025) : la caméra 360° évolue avec de nouvelles fonctionnalités pratiques

La GoPro MAX (2025) marque une nouvelle étape dans l’évolution des caméras 360°. Conçue pour s’adapter aux besoins variés des créateurs de contenu, cette nouvelle version introduit des améliorations logicielles et des options de capture optimisées pour une utilisation sur toutes les plateformes numériques.

GoPro, marque bien connue dans l’univers des caméras d’action, poursuit le développement de sa gamme avec une version actualisée de sa caméra 360°, destinée aussi bien aux utilisateurs expérimentés qu’aux débutants à la recherche de flexibilité et d’accessibilité.

Application Quik et montage cloud simplifié

La caméra est désormais compatible avec une version améliorée de l’application GoPro Quik, qui permet un montage dans le cloud. Cette fonction analyse automatiquement les séquences pour proposer des montages avec transitions et effets, réduisant ainsi le besoin de logiciels de post-production complexes.

Reframe : recadrer facilement ses images à 360°

Grâce à la fonction Reframe, il est possible de modifier l’angle de vue après l’enregistrement. L’utilisateur peut simuler un mouvement de caméra fluide en post-production, ce qui améliore la lisibilité des séquences, notamment pour les vidéos de voyage ou de sport.

CameraFX : des effets accessibles sans montage externe

L’outil CameraFX offre la possibilité d’intégrer des effets visuels comme le « tiny planet » ou des hyperlapses. Ces effets peuvent être appliqués directement depuis l’application, ce qui facilite leur usage même sans compétences en édition vidéo.

Formats simultanés pour plusieurs plateformes

La caméra prend en charge le cadrage intelligent, qui permet d’enregistrer des vidéos simultanément en format horizontal (YouTube) et vertical (TikTok, Instagram). Cela permet un gain de temps considérable, notamment pour les créateurs actifs sur plusieurs réseaux.

Suivi automatique et perche invisible

Le système de suivi d’objet intégré permet de garder un sujet en mouvement dans le cadre, ce qui s’avère utile pour les scènes dynamiques (sport, animaux, etc.). De plus, la technologie Invisible Selfie Stick permet de supprimer automatiquement la perche à selfie de l’image pour des vidéos plus immersives.

Récapitulatif technique détaillé

Nom du produit : GoPro MAX (2025)

Type : Caméra d’action à 360°

Résolution vidéo : Jusqu’à 6K en 360°, avec stabilisation intégrée

Format d’enregistrement : 360°, mono-lens, vertical-native

Stabilisation : HyperSmooth 360

Effets disponibles : Tiny planet, hyperlapse, slow motion, Reframe dynamique

Montage cloud : Oui, via GoPro Quik App

Application mobile : GoPro Quik (iOS / Android)

Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth

Fonctionnalités logicielles : Reframe, CameraFX, suivi d’objet automatique, cadrage intelligent

Effet Invisible Selfie Stick : intégré

Audio : Enregistrement stéréo 360°, réduction du bruit ambiant

Écran : Tactile

Mémoire : Compatible microSD UHS-I / UHS-III

Batterie : Rechargeable, autonomie moyenne 1h45

Résistance : Étanche jusqu’à 5 mètres sans boîtier

Fixation : Filetage universel 1/4-20

Poids : Environ 160 g

Prix conseillé : 399 €

