Ooni Koda 2 Pro : un four à pizza à gaz pensé pour une cuisson précise et polyvalente

Le constructeur Ooni étoffe sa gamme de fours à pizza avec un nouveau modèle conçu pour les amateurs de cuisson en extérieur : le Ooni Koda 2 Pro. Ce four à gaz mise sur une montée en température rapide, une répartition homogène de la chaleur et des outils numériques pour offrir une expérience de cuisson plus pratique et plus précise.

Depuis sa création en 2012, la marque Ooni s’est spécialisée dans la conception de fours portables pour la cuisson de pizzas au feu de bois ou au gaz. Elle s’adresse à un public varié, allant des particuliers aux passionnés de cuisine en extérieur, avec des produits à la fois compacts, performants et faciles à utiliser.

Une nouvelle technologie de chauffe plus uniforme

Le cœur du Koda 2 Pro repose sur un nouveau système de brûleur, appelé G2 Gas™. Ce système utilise une flamme conique brevetée qui permet une diffusion de la chaleur jusqu’à 420 % plus homogène que sur les modèles précédents. Le but est de réduire les écarts de température entre différentes zones de la surface de cuisson, ce qui améliore la qualité de cuisson des pizzas et autres préparations.

A relire : Ça y est, la période des barbecues va commencer ! Et s’ils étaient connectés ? Vous êtes fin prêt à faire vos barbecues avec vos amis dans votre jardin ? Bien, mais parfois devoir rester à côté du Barbecue vous fait louper les bons moments de rigolade….

Une grande surface pour plus de flexibilité

Le Koda 2 Pro est doté d’une pierre de cuisson de plus de 18 pouces, soit environ 46 centimètres. Cette taille représente une augmentation de 33 % par rapport au modèle Koda 16. Grâce à cette surface élargie, les utilisateurs peuvent cuire des pizzas de plus grand diamètre ou préparer plusieurs petits plats en même temps, comme des légumes grillés ou des viandes.

Contrôle numérique de la température via Ooni Connect™

Ce modèle intègre un dispositif appelé Ooni Connect™, un hub numérique de température qui mesure à la fois la température ambiante à l’intérieur du four et celle des aliments via une sonde. Ces informations sont transmises en temps réel via Bluetooth à l’application mobile d’Ooni, permettant ainsi de suivre et ajuster la cuisson à distance.

Des plages de température étendues

Le four peut atteindre des températures comprises entre 320 °F (160 °C) et 950 °F (510 °C). Cette large plage permet de préparer une grande variété de plats : des pizzas napolitaines à très haute température en moins de 60 secondes, mais aussi des plats nécessitant une cuisson plus lente comme des pains, des viandes ou des gratins.

Un design repensé pour une utilisation pratique

Le Koda 2 Pro se distingue par un design modernisé, disponible en deux coloris : Foundry Black et Slate Blue. Il est équipé d’un panneau de commande latéral en aluminium moulé et d’un système d’allumage à étincelle électrique, qui facilite le démarrage du four. Sa conception portable reste fidèle à l’ADN de la marque, avec un format adapté à une utilisation en terrasse, dans un jardin ou lors de sorties.

Récapitulatif technique

Technologie de brûleur : G2 Gas™ à flamme conique brevetée

Surface de cuisson : Pierre en cordiérite de plus de 18 pouces (≈ 46 cm)

Dimensions du four : 64 cm x 70 cm x 38 cm (L x P x H)

Poids : Environ 19 kg

Alimentation : Gaz propane avec compatibilité butane et possibilité de conversion au gaz naturel (kit en option)

Contrôle de température : Ooni Connect™ avec affichage via application mobile (Bluetooth)

Plage de température : De 320 °F à 950 °F (160 °C à 510 °C)

Allumage : Étincelle électrique intégrée

Coloris disponibles : Foundry Black, Slate Blue

Matériaux : Acier au carbone revêtu de poudre, panneau latéral en aluminium moulé

Pieds pliables : Oui, pour un rangement et un transport plus simples

Utilisation extérieure uniquement : Oui

Temps de préchauffage : Environ 20 minutes pour atteindre 950 °F

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.