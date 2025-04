Teufel CINEBAR 11 : la barre de son slim adopte le son 3D Dolby Atmos.

La gamme des barres de son continue de s’étoffer chez Teufel. La marque allemande frappe fort avec la mise à jour de sa CINEBAR 11, une référence déjà bien connue, désormais enrichie d’un son tridimensionnel Dolby Atmos – le tout sans hausse de prix. Avec cette nouvelle version, Teufel entend séduire les cinéphiles comme les amateurs de musique et de gaming.

Ultra-fine, puissante, et discrète, la CINEBAR 11 est l’un des produits les plus populaires de la marque. Avec son design épuré et ses fonctionnalités avancées, elle a su s’imposer comme une solution audio complète. Teufel ne se repose pas sur ses lauriers et injecte du son 3D dans cette nouvelle version, pour une immersion sonore inédite.

Une barre de son ultra-slim qui transforme l’expérience TV

Avec seulement 6 cm de hauteur, la nouvelle CINEBAR 11 s’insère facilement sous n’importe quel téléviseur, même fixé au mur. Sa discrétion physique contraste avec sa présence sonore, d’autant qu’elle est désormais dotée de la technologie Virtual Dolby Atmos. Cette dernière simule des effets sonores en hauteur, créant un véritable dôme sonore au-dessus de l’utilisateur. Films, séries, ou jeux vidéo gagnent ainsi en réalisme, grâce à un positionnement spatial des sons plus précis.

A relire : Test : Teufel Cinebar 11. Les télévisions d’aujourd’hui sont de plus en plus grande, de plus en plus mince au détriment de l’audio. En effet les constructeurs de système audio l’on bien compris que l’appel du pied…

Teufel muscle sa gamme avec le caisson de basses T 6

Pour accompagner sa barre de son, Teufel fournit le subwoofer T 6, un modèle compact, discret, mais efficace. Il peut se placer verticalement, à côté d’un meuble, ou à l’horizontale sous un canapé. Connecté sans fil à la barre de son, il simplifie l’installation tout en garantissant des basses profondes et percutantes. Un simple branchement électrique suffit pour que le caisson se connecte automatiquement à l’ensemble.

Un système évolutif vers le surround sans câble

La CINEBAR 11 n’est pas seulement une barre de son 2.1. Grâce aux enceintes arrière sans fil EFFEKT 2 (en option), l’utilisateur peut transformer son installation en un système 4.1 pour une vraie spatialisation surround. Ici encore, la configuration est facilitée : aucun câble audio à tirer, chaque enceinte arrière ne requiert qu’une prise de courant. Ce système modulaire permet d’adapter l’expérience selon ses besoins et son budget.

Des performances audio solides dans un format compact

Sous son format discret, la CINEBAR 11 cache une configuration musclée : 8 haut-parleurs, 8 amplificateurs, et un système 2 voies. Cela permet une restitution claire et précise des dialogues, des effets sonores et des musiques. Plusieurs modes audio personnalisables (Voix, Nuit, etc.) viennent affiner l’expérience selon le contexte d’écoute. Le tout est contrôlable via la télécommande fournie ou directement sur l’appareil.

Une connectivité complète et pensée pour l’utilisateur

Teufel intègre une connectique moderne et polyvalente à sa barre de son. La CINEBAR 11 dispose d’un port HDMI IN et OUT, avec pass-through 4K, Dolby Vision, HDR, et eARC pour une gestion simplifiée via la télécommande de la TV. On retrouve également le Bluetooth AAC pour le streaming depuis un smartphone ou un ordinateur, ainsi que des entrées optique, AUX, et un afficheur VFD discret mais lisible, dimmable selon l’ambiance souhaitée.

Récapitulatif technique

Barre de son 2.1 ultra-fine (6 cm de haut, 8 cm de profondeur).

Son 3D Virtual Dolby Atmos.

8 haut-parleurs, 8 amplificateurs, système 2 voies.

Caisson de basses T 6 sans fil (vertical ou horizontal).

Enceintes arrière sans fil EFFEKT 2 en option.

Modes audio : Nuit, Voix, etc.

Réglages personnalisables avec égaliseur.

Bluetooth AAC pour streaming.

HDMI 1 IN / 1 OUT avec pass-through 4K, HDR, Dolby Vision, eARC, CEC.

Télécommande, commandes tactiles, écran VFD dimmable.

Fixation murale intégrée.

Disponibilité : version 2.1 à 449,99 € ; version 4.1 à 749,99 € ; coloris noir et blanc.

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.