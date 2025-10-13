OttoAibox E2 : l’AI Box CarPlay d’OttoCast qui transforme l’infodivertissement automobile

La gamme de boîtiers intelligents d’OttoCast s’agrandit avec l’arrivée de l’OttoAibox E2, un appareil conçu pour enrichir l’expérience CarPlay sans modifier le système d’origine de votre véhicule. Une solution pensée pour ceux qui veulent plus de liberté, d’apps et d’intelligence embarquée au volant.

Avec cette nouvelle génération de CarPlay AI Box, OttoCast poursuit sa stratégie d’extension de l’écosystème automobile sans fil. Le constructeur s’appuie sur son expertise en conversion multimédia pour offrir aux conducteurs une interface plus ouverte, plus rapide, et surtout plus polyvalente.

CarPlay devient Android : une interface plus libre

L’OttoAibox E2 ne se contente pas de répliquer CarPlay sans fil. Ce boîtier s’insère dans le port USB de votre voiture et transforme immédiatement l’écran d’origine en un véritable hub Android 13. Grâce à cette bascule, l’utilisateur n’est plus limité aux seules applications Apple : Netflix, YouTube, TikTok ou Waze s’invitent désormais directement sur le tableau de bord.

Le boîtier s’appuie sur Android 13 pour offrir une expérience fluide, proche de celle d’une tablette tactile. L’installation est instantanée et ne nécessite aucune modification du système embarqué. Il suffit de brancher la box, puis de naviguer à travers une interface pensée pour le tactile, avec accès aux services Google.

OttoCast muscle les performances matérielles

La marque étoffe son catalogue en misant cette fois sur des composants revus à la hausse. L’OttoAibox E2 intègre un processeur Qualcomm 8 cœurs, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Des chiffres qui garantissent une réactivité à la hauteur des usages multimédia les plus exigeants.

La gestion du multitâche est largement optimisée. Il est désormais possible de lancer une vidéo tout en utilisant une app de navigation ou encore d’écouter Spotify pendant un appel vocal. Une souplesse rendue possible grâce à une configuration interne solide, pensée pour tenir la route au sens propre comme au figuré.

Streaming embarqué : l’E2 transforme la voiture en salon connecté

La force de cette AI Box, c’est l’ouverture vers tous les usages connectés. En plus des classiques Google Maps ou Spotify, l’OttoAibox E2 donne accès à Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, et même des réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. Le tout directement depuis l’écran central de la voiture.

Avec sa compatibilité 4G (via carte SIM ou partage de connexion), ce boîtier transforme l’habitacle en un véritable espace de streaming mobile. Les passagers peuvent ainsi visionner des contenus pendant les trajets ou lors des pauses, sans avoir à utiliser un smartphone ou une tablette externe.

Une compatibilité large avec les véhicules CarPlay

OttoCast continue de soigner l’universalité de ses produits. L’OttoAibox E2 est compatible avec une large gamme de véhicules équipés de CarPlay filaire. Que vous rouliez en Peugeot, Volkswagen, Ford, Audi ou Mercedes, tant que le système CarPlay d’origine est présent, l’installation est immédiate.

Le boîtier gère à la fois le CarPlay sans fil, mais également l’intégration d’Android Auto, ce qui le rend polyvalent, y compris pour les utilisateurs qui alternent entre iPhone et smartphone Android. Une option intéressante pour les familles ou les flottes professionnelles multi-appareils.

Contrôle vocal et interface personnalisable

Basée sur Android 13, l’interface de l’OttoAibox E2 peut être entièrement personnalisée. Il est possible d’installer des launchers, de changer les icônes, ou encore de créer des raccourcis vers les applications les plus utilisées.

Le contrôle vocal via Google Assistant est également de la partie. Cela permet de lancer une navigation, envoyer un message ou encore lancer une playlist sans quitter la route des yeux. Un vrai plus pour la sécurité au volant.

Récapitulatif technique

Système : Android 13

Processeur : Qualcomm Octa-core

Mémoire vive : 8 Go RAM

Stockage : 128 Go ROM

Connexion : Wi-Fi, Bluetooth, 4G (via carte SIM)

Compatibilité : véhicules avec CarPlay filaire

Fonctions : CarPlay sans fil, Android Auto sans fil, streaming vidéo, apps Android

Ports : USB-C

Contrôle vocal : Google Assistant

Installation : plug & play (aucune modification requise)

