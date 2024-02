ImmortalWrt, un OS open source pour votre routeur Wi-Fi.

ImmortalWrt, est une solution complémentaire pour le très célèbre OS pour routeur Wi-Fi openWrt. Une sorte de module que les concepteurs présentent comme une solution spécialement optimisée pour les utilisateurs de Chine continentale.

Certains l’ignorent, mais au début des premiers routeurs Wi-Fi, Linksys faisait source de référence avec ses routeurs Wi-Fi dont le produit phare n’était autre que le fameux « WRT54G ». Ce routeur offrait une particularité intéressante, la possibilité de venir lui remplacer son OS (et son interface) par une solution open source qui pouvait être adaptée à souhait.

C’est d’ailleurs ainsi qu’est né le très connu système DD-WRT qui permet à tout un chacun ayant un routeur compatible « Linux » de transformer sont routeur Wi-Fi en véritable solution Hotspot Wi-Fi commercial ou adapté à ses besoins.

ImmortalWrt, un OS plus complet et plus ouvert qu’OpenWrt ?

Il semblerait que ce système d’exploitation qui vient se greffer sur un routeur Wi-Fi compatible OpenWrt soit une nouvelle solution pour ceux qui veulent obtenir plus d’options de configuration sur leur routeur.

Ce nouvel OS a été développé par Tianling Shen semble être une alternative spécialement développée pour les utilisateurs de Chine continentale. C’est en tout cas ce que l’on peut lire dans la description d’ImmortalWrt.

A relire : Wi-Fi CERTIFIED 7™ : L’Avenir de la Connectivité à Grande Vitesse, la validation de la Wi-Fi Alliance confirmée. Le monde de la connectivité sans fil est en passe de connaître une transformation majeure avec l’introduction du Wi-Fi CERTIFIED 7™, marquant un tournant décisif dans l’histoire du Wi-Fi. Ce nouveau standard…

Aux dires des concepteurs, la particularité de cette version par rapport à OpenWrt est que le système d’exploitation autorise l’utilisation de hacks ou de correctifs/modifications non téléchargeables.

Pour les plus curieux ou les plus chipoteurs, sachez qu’il est possible de télécharger cette version open source directement depuis le très célèbre site SourceForge.net. On notera au passage qu’apparemment les programmeurs sont pour le moins dynamique avec des mises à jour récentes.

Les informations d’installations sont également accessibles en ligne pour les plus novices, mais celle-ci s’avère similaire à l’installation d’une version OpenWrt.