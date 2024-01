Wi-Fi CERTIFIED 7™ : L’Avenir de la Connectivité à Grande Vitesse, la validation de la Wi-Fi Alliance confirmée.

Le monde de la connectivité sans fil est en passe de connaître une transformation majeure avec l’introduction du Wi-Fi CERTIFIED 7™, marquant un tournant décisif dans l’histoire du Wi-Fi. Ce nouveau standard promet d’apporter des améliorations significatives en termes de vitesse, de fiabilité et d’efficacité, révolutionnant ainsi notre façon d’interagir avec la technologie au quotidien.

Alors que l’on voit de plus en plus de constructeur de routeur proposer leur routeur Wi-Fi 7 et certains smartphones être équipés du Wi-Fi 7, la Wi-Fi Alliance n’avait pas encore certifié la norme concernant le 802.11be (rien à voir avec la Belgique). C’est désormais chose faite.

Des Capacités Révolutionnaires pour une Expérience Utilisateur Inédite

Les capacités avancées du Wi-Fi CERTIFIED 7 sont conçues pour répondre aux exigences croissantes en matière de haut débit, de latence déterministe et de fiabilité pour les trafics critiques. Ces caractéristiques ouvrent la porte à de nouveaux usages tels que la réalité augmentée/virtuelle/mixte multi-utilisateurs, la formation immersive en 3D, le jeu électronique, le travail hybride, l’Internet des objets industriel et l’automobile.

Une Adoption Rapide et Étendue Prévue en 2024

Le Wi-Fi 7 devrait connaître une adoption rapide dans un large écosystème, avec plus de 233 millions d’appareils attendus sur le marché en 2024, et une croissance jusqu’à 2,1 milliards d’appareils d’ici 2028. Les smartphones, les PC, les tablettes et les points d’accès seront les premiers à adopter le Wi-Fi 7, tandis que les équipements de réalité augmentée/virtuelle continueront à gagner rapidement du terrain.

Caractéristiques Avancées du Wi-Fi CERTIFIED 7

Canaux de 320 MHz : Disponibles dans les pays autorisant la bande des 6 GHz pour le Wi-Fi, ces canaux ultra-larges doublent la taille des plus grands canaux actuels, facilitant ainsi des vitesses multigigabits et un haut débit.

Opération Multi-Link (MLO) : Permet aux appareils de transmettre et de recevoir des données simultanément sur plusieurs liens pour augmenter le débit, réduire la latence et améliorer la fiabilité.

4K QAM : Offre des taux de transmission 20 % supérieurs à ceux du 1024 QAM.

Ack de bloc compressé 512 : Améliore l'efficacité et réduit la surcharge.

Plusieurs RUs pour un seul STA : Améliore la flexibilité pour la planification des ressources spectrales, renforçant ainsi l'efficience spectrale.

Accès en Montée Déclenché : Optimise l'accès en montée défini par le Wi-Fi 6 pour accommoder les flux sensibles à la latence et répondre aux exigences de qualité de service.

Services de Communication en Préparation aux Urgences (EPCS) : Fournissent une expérience de service de sécurité nationale et de préparation aux urgences sans heurts tout en maintenant la priorité et la qualité de service dans les réseaux d'accès Wi-Fi.

Une Collaboration Innovante au Sein de l’Alliance Wi-Fi®

L’introduction du Wi-Fi CERTIFIED 7 représente le résultat d’une collaboration et d’une innovation étendues au sein de l’Alliance Wi-Fi®, facilitant l’interopérabilité des produits à l’échelle mondiale et un écosystème d’appareils robuste et sophistiqué.