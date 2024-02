Cradlepoint 5G X10,  un routeur 5G pour entreprise.

Avec ce nouveau routeur baptisé Cradlepoint 5G X10, Cradlepoint propose une nouvelle solution réseau pour les conseillers informatiques destinés aux entreprises. La particularité de ce modèle est qu’il exploite une connexion 5G plutôt qu’une connexion de type xDSL, fibre ou coaxial.

De nos jours, il est rare de trouver une entreprise qui n’est pas connectée à internet. Que ce soit pour aller puiser de l’information, se connecter à son Cloud ou chez ses partenaires et clients. Un segment de l’informatique ou les gestionnaires réseau informatique ont leur place. Cradlepoint qui s’est spécialisé dans les produits réseau pour les professionnels propose un nouveau routeur.

Cradlepoint 5G X10, la 5G comme solution de connectivité.

Avec le Cradlepoint 5G X10, la marque propose une solution réseau tout-en-un pour les petites et moyennes entreprises, les sites temporaires et les collaborateurs à distance. Une solution informatique réseau rendue possible au travers de la connexion 5G. De fait, ce routeur a pour vocation de permettre à l’entreprise d’avoir un accès à internet au travers d’une connexion 5G et au responsable informatique de la boite d’avoir un accès à distance sur le routeur.

Ce nouveau venu dans la gamme de routeurs de Cradlepoint est également de 5 ports Ethernet gigabit Ethernet et d’un port USB. Coté Wi-Fi, le routeur Cradlepoint 5G X10 embarque une solution Wi-fi double bande 802.11ac alias du Wi-Fi 5. Le routeur est d’ailleurs doté de ‘ connecteur d’antenne

Contrôle et gestion à distance.

Ce routeur fait partie de la gamme de routeurs dédiés à ce que l’on appelle les « Service Providers ». Ils sont dotés d’une connexion à un « Net Cloud Manager » qui permet à distance à l’IT d’avoir un aperçu complet sur les données réseau du routeur. Le trafic utilisé, les différents services actifs, les machines connectées, autant d’informations qui peuvent être analysées ou gérées par l’IT à distance.

Prix et Disponibilité.

Le routeur X10 de Cradlepoint est disponible immédiatement.